“L’Eredità” con Marco Liorni: le nuove professoresse, i due nuovi giochi

Il 2 gennaio l'anno inizia alla grande con il quiz di Rai1. Ecco le novità Alessandro Alicandri







Con il suo stile inconfondibile e la frase "Con Reazione a Catena nel cuore da oggi apriamo il cuore a L'Eredità" Marco Liorni ha inaugurato la nuova stagione pel quiz di Raiuno in onda il 2 gennaio con alcune novità: innanzitutto sono cambiate le Professoresse e sono stati introdotti due nuovi giochi, Trio e 100 secondi. Analizziamo tutto quello che c'è da sapere su questa nuova brillante edizione.

Le professoresse - Michelle Masullo

L'energia, la luminosità del volto e il carattere (e il capello biondo?) l'ha preso dalla sua mamma elettiva Jo Squillo. Michelle Masullo, nata il 18 settembre del 1999 vicino Udine, è una modella laureata in comunicazione allo IULM e oltre ai concorsi di bellezza, ha lavorato come speaker radiofonica ad esempio a Radio Gioconda, una radio locale nei dintorni della sua città. Con il nome di MiXElle, è stata anche deejay nei locali. In merito al concetto di "madre elettiva" è bene chiarire che non si tratta di un'adozione ma di un'affinità che in inglese si chiamerebbe "chosen family", una famiglia per scelta, formata da queste due donne in un rapporto che è a tutti gli effetti genitoriali. Jo, interpellata sul tema, ci ha sempre tenuto a specificare che non è assolutamente una sostituzione alla famiglia da cui proviene. Sono legatissime e le abbiamo viste insieme anche in recentissime occasioni sui social come nello studio di "Tale e quale show", ma prima anche durante la memorabile edizione del Grande Fratello Vip di cui è stata concorrente.

Le professoresse - Naomi Buonomo

Un fascino incredibile si incastona in una personalità da ragazza della porta accanto. Naomi Buonomo, oltre alla sua carriera da modella, è formata soprattutto come ballerina. Non si contano le sue esperienze teatrali al fianco di nomi come Serena Autieri, Sal Da Vinci e non ultimo e di certo più importante Francesco Cicchella: hanno lavorato moltissimo assieme fino a poco tempo fa nello show "Bis!". Le sue esperienze però non sono state solo sul palco dei teatri, anzi. Ha lavorato in tv in un programma calcistico chiamato "Il bello del calcio" su Televomero. Insomma, è una ragazza versatile e piena di energie e a giudicare dai suoi social, sembra davvero pronta a vivere questa nuova esperienza su Raiuno come l'occasione più importante della sua vita.

I nuovi giochi - Tris e 100 Secondi

"Tris" è il gioco introduttivo nel quale i concorrenti sono chiamati a completare, per l'appunto, un tris di parole. L'esempio fatto da Marco Liorni è "Bim, Bum..." e Bam è la soluzione. Possono essere modi di dire, sequenze temporali di eventi, parole messe in scala, in ordine o in sequenza. Lo slot mancante non è sempre e solo di una singola parola. Al secondo errore di tre concorrenti sarà la campionessa, non coinvolta nel gioco, a determinare chi andrà in sfida per l'eliminazione.

"100 secondi" è un gioco che sostituisce il relativamente recente "La stoccata" ed è un gioco di cultura generale ma anche di percezione del tempo. A domanda senza opzioni (quindi a risposta aperta) del conduttore bisogna rispondere correttamente prima che i 100 secondi complessivi scadano. Se si azzecca la risposta, la mano rimane al concorrente, altrimenti passa all'avversario. Ovviamente non è possibile riflettere sulla risposta per mantenere la mano, ma può essere utile un po' di strategia per fare in modo che la mano cada su se stessi quando il tempo finisce. Attenzione: nessuno dei due concorrenti può vedere quanto tempo rimane: il timer rimane molto grande dietro i concorrenti che non possono girarsi.