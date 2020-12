“L’Eredità”, i numeri del campione Massimo Cannoletta: ecco quanto ha vinto finora

21 Dicembre 2020 | 15:32 di Giulio Pasqui

Flavio Insinna l'ha soprannominato "Google vivente". Massimo Cannoletta, 46enne di Lecce, è uno dei campioni più vittoriosi di sempre de "L'Eredità", il quiz del preserale di Rai1. Un record dietro l'altro, una vittoria dietro l'altra: così il supercampione è riuscito ad accumulare un montepremi totale di 280mila euro. L'ultima vittoria risale al 20 dicembre: si è portato a casa altri 27mila 500 euro grazie alla parola "Amici".

I numeri di Cannoletta sono incredibili e senza precedenti: tutti i suoi predecessori sono stati sbaragliati. Dal 1 novembre a oggi, Massimo ha partecipato a 48 puntate: questo gli ha garantito il record assoluto di presenze nella storia del programma prodotto da Banijay Italia. Chi lo aveva preceduto si era fermato a 34 puntate.

Preparato e simpatico, il campione ha giocato a ben 32 ghigliottine. Anche questo è un record. Prima di lui si erano fermati a 21. Per non parlare delle vittorie: ha vinto in otto occasioni, chi si trova al secondo posto della classifica aveva vinto cinque volte. L'altro record è quello del triello: in una puntata il divulgatore è riuscito a rispondere a tutte e nove le domande, sbaragliando gli avversari. Con questi numeri, difficili da eguagliare, Cannoletta entra di diritto nella storia dei quiz!