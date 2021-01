“L’eredità”, parlano le Professoresse Ginevra Pisani e Sara Arfaoui

Ginevra Pisani

La tv era nel suo destino... oppure è stata un caso?

«Destino. Fin da bambina ero affascinata dalle telecamere e mi piaceva esibirmi pure a casa mia, a Napoli, in famiglia».

Famiglia che è composta da...?

«Mamma Giusy, papà Francesco, i miei fratelli Pierluigi e Lucrezia e... pure un cagnolino, Coco. Adoro gli animali».

Come è stato il primo incontro con Flavio Insinna?

«L’ho visto per la prima volta a un provino ed ero molto emozionata, sia per l’incontro, sia perché ci tenevo a fare bene. Con la sua disinvoltura mi ha aiutato a superare l’ansia».

Con Sara c’è amicizia o rivalità?

«Ma quale rivalità! Praticamente abitiamo anche insieme, visto che abbiamo due camere nello stesso residence. Ci lasciamo solo nei weekend, quando io torno a Napoli per studiare recitazione e canto».

Il vostro look chi lo sceglie? Vi coordinate? Per esempio, perché nei giorni scorsi una aveva lo smalto e l’altra no?

«Oh, è stato un caso. Mi ero messa un bello smalto rosso per le vacanze natalizie e l’ho voluto tenere... A “L’eredità” c’è un’intera squadra di truccatori e costumisti, ma rispettano sempre i nostri gusti».

La sua più grande passione?

«Il ballo! Ho studiato danza per otto anni e credo si veda anche in tv. Invece con la voce non riesco a lasciarmi andare del tutto, ho il “blocco del cantante”. Ma sto prendendo lezioni e sto migliorando. In una delle scorse puntate ho anche canticchiato una delle mie canzoni preferite, “Reginella”».

Single o fidanzata?

«Né l’una né l’altra. Diciamo che sono in una fase di studio... con una persona che potrebbe diventare molto, molto importante nella mia vita. Fatemi gli auguri!».