“L’eredità – Una sera insieme”, in solidarietà al popolo ucraino

Edizione speciale del programma condotto da Flavio Insinna che andrà in onda sabato 2 aprile in prima serata su Rai1 Redazione Sorrisi







Si chiama “L’eredità - Una sera insieme” ed è un’edizione speciale del programma condotto da Flavio Insinna che andrà in onda sabato 2 aprile in prima serata su Rai1. L’obiettivo è raccogliere fondi per aiutare le vittime della guerra in Ucraina.

Una nuova modalità di gioco vedrà impegnati sette concorrenti speciali, volti noti al grande pubblico, e tra di loro ci sarà Massimo Cannoletta, lo storico campione che è stato capace di battere un record dopo l’altro.

Il ricavato delle donazioni accumulate durante il programma andrà a sostegno della campagna “Emergenza Ucraina” promossa da Croce rossa, Unhcr e Unicef, tre organizzazioni umanitarie che hanno deciso di unire gli sforzi per garantire la sopravvivenza delle persone colpite e in fuga dalle ostilità, e fornire loro una rapida ed efficace assistenza. I fondi raccolti saranno utilizzati per creare rifugi sicuri e acquistare coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.

Per aiutare le migliaia di persone in Ucraina è possibile donare anche tramite il numero 45.525 con un semplice sms dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa.