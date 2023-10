“Liberi tutti!”, tra giochi d’intelligenza e sfide

Al via in prima serata su Rai2 il nuovo programma con Bianca Guaccero Tiziana Lupi







Prendi dei concorrenti famosi, chiudili all’interno di una “escape room” (ovvero, un gioco d’intelligenza in cui si deve trovare l’uscita da un luogo chiuso) e dà loro una serie di enigmi, misteri e rompicapi da risolvere. Il tutto sotto la “supervisione” di una squadra di conduttori a dir poco eterogenea, capeggiata da Bianca Guaccero e composta dai Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice. Questo è “Liberi tutti!”, il nuovo show in prima serata del lunedì di Rai2 (dal 23 ottobre).

«Ci sarà da divertirsi» assicura Bianca Guaccero che, per prepararsi al meglio al programma, ha voluto provare lei stessa (per la prima volta in tutta la sua vita) l’esperienza di questo gioco: «Siamo andati insieme con i Gemelli, Peppe, gli autori e la produzione di “Liberi tutti!”. Ci siamo ritrovati in un attimo nel mondo di Harry Potter, tra pozioni e magie. Ho scoperto che lì dentro emerge tutta la mia propensione a risolvere i problemi. Mi incaponisco sulle prove fino a entrare in una sorta di trance agonistica (ride)».

Forte di questa esperienza, la conduttrice dà qui qualche consiglio ai concorrenti: «Servono deduzione e creatività, se ne esce solo cambiando il punto di vista, con il cosiddetto “pensiero laterale”». E aggiunge: «Bisogna stare attenti perché, mentre si è concentrati sulle prove da risolvere, ci si dimentica di essere osservati e possono emergere aspetti inediti del carattere». Oltre che in televisione, presto vedremo Bianca Guaccero anche al cinema nella commedia di Gianluca Ansanelli “La guerra dei nonni” con Vincenzo Salemme e Max Tortora.