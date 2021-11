Licia Colò ci accompagna alla scoperta del pianeta in “Il mondo insieme”

Dal 28 novembre torna su Tv2000 per raccontare le bellezze del mondo e della natura Licia Colò Antonella Silvestri







Anche quest’anno Licia Colò è pronta a traghettare gli spettatori verso luoghi straordinari raccontando le bellezze del mondo e della natura. Dal 28 novembre torna infatti su Tv2000 con "Il mondo insieme".

Quali sono le novità?

«Noi continuiamo a raccontare il mondo e i suoi cambiamenti, che soprattutto in quest’ultimo periodo sono drammaticamente aumentati. Cerchiamo di tenere le luci accese sulle bellezze del nostro pianeta in un momento in cui non c’è tanta voglia di viaggiare a causa delle restrizioni. Tra le novità c’è lo spazio “tutorial”: ogni settimana un ospite dà alcuni suggerimenti pratici, facili da seguire e legati alla vita di tutti i giorni. In ciascuna puntata daremo indicazioni per evitare gli sprechi e per adottare scelte “green”».

A proposito, lei nel quotidiano che comportamenti ha?

«Io metto al primo posto l’educazione dei figli. Alla mia, per esempio, dico di non acquistare capi che passano velocemente di moda o durano poco, perché hanno un impatto importante sull’inquinamento e il riscaldamento climatico. Sono a favore di un ridotto consumo di carne perché le emissioni di gas serra degli allevamenti rappresentano una grande minaccia per l’ambiente. In famiglia usiamo una piccola auto elettrica...».

Com’è cambiato il modo di viaggiare dopo il Covid?

«Tantissimo. Le persone non vanno tanto all’estero ma si spostano in città, dove comunque il problema dei mezzi rimane e anzi aumenta. Mia figlia per andare a scuola con l’autobus impiega un’ora».

Quali mete suggerirebbe e quali sconsiglierebbe in questo periodo?

«Viaggiare può essere ancora rischioso. Il mio suggerimento è di rimanere in Italia. Nel nostro Paese ci sono le montagne più belle del mondo. E per Natale io scelgo di rimanere in famiglia, che è la cosa migliore».