Licia Colò con “Eden” torna a parlare di ambiente

Da lunedì 30 gennaio arrivano su La7 le dodici nuove puntate di "Eden - Un pianeta da salvare", il programma di Licia Colò che, oltre a mostrarci le bellezze naturalistiche di tutto il mondo, ci spiega come contribuire a proteggere e migliorare l’ambiente.

Licia, ci saranno novità?

«La novità è che il mondo è in continuo cambiamento ed è sempre più complicato descrivere tutte le trasformazioni climatiche e ambientali che sta subendo».

E per lei cosa è più complicato?

«Mettere insieme tante puntate di più di due ore l’una non è semplice: si sono le incognite del meteo, Paesi che non ci danno i permessi per le riprese... E io non ho più vent’anni!».

A cosa si riferisce?

«Lavorare col freddo o il caldo è insopportabile. Quest’estate, per esempio, c’erano 38/40 gradi e in alcuni momenti mi sentivo collassare. Ma documentare certe realtà, come la siccità nelle Langhe che ha distrutto i vigneti, è importante».

E ora cosa sta accadendo?

«Nessuno sta parlando della mancanza di neve in Centro Italia, dove le località sciistiche sono chiuse e in crisi, con ripercussioni economiche che si riflettono anche sui posti di lavoro».

A proposito di crisi, quella energetica è attualissima.

«E il problema non si risolverà senza adeguati provvedimenti. Siamo il Paese del sole e non abbiamo mai investito nell’energia fotovoltaica. Molti sostengono che rovina il paesaggio. Ma se guardiamo all’Italia come a un essere vivente malato, va curato soprassedendo sull’estetica».

Qual è il suo Eden, il paradiso dove andrebbe a vivere?

«Sono tornata di recente dalla Finlandia, dove ci sono una cultura, una civiltà e un’attenzione all’ambiente che mi hanno molto colpita».