Licia Colò e la nuova edizione di “Il mondo insieme”

10 Dicembre 2020 | 14:34 di Antonella Silvestri

Licia Colò la domenica con "Il mondo insieme" torna a condurre i telespettatori in luoghi straordinari, portando nelle loro case le meraviglie del mondo.

Una vera boccata d’aria in questi tempi di lockdown…

«Ciascuno di noi nel suo piccolo può fare la propria parte per migliorare la situazione che stiamo vivendo. Nel mio programma ho una opinion leader speciale, Nonna Licia, una signora di 91 anni che ha scritto con il nipote il libro Non c’è tempo per essere tristi e che dispensa delle perle di saggezza. E domenica 13 dicembre ci collegheremo con un ranger da un parco nazionale dello Zimbabwe».

Appena si tornerà a viaggiare, dove andrà con la sua famiglia?

«Il mio primo pensiero è andare nei luoghi del cuore. Mia figlia vuole volare a Napoli dalla nonna. Io, invece, vorrei tornare a Verona, dove da poco ho perso i miei nonni».

Che consigli dà alle persone impaurite dalla pandemia?

«Innanzitutto non bisogna abituarsi alla paura. Un tempo il nemico era il terrorismo, che ci ha precluso mezzo mondo. Sempre rispettando tutte le regole anti-covid, iniziamo a uscire di casa cominciando a fare lunghe passeggiate all’aperto. Poi, appena sarà possibile, scegliamo la nostra bella Italia, ricca di storia, arte e cultura. E dopo spingiamoci anche all’estero».