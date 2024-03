“Liguria a tavola”, il nuovo viaggio culinario di Vittorio Vaccaro

Tutti noi amiamo la focaccia, il pesto, i pansotti col sugo di noci, le torte di verdura, la cima e il cappon magro, ma la Liguria è ricca di tesori culinari e tradizioni gastronomiche antichissime anche meno conosciute. Che Vittorio Vaccaro ci farà scoprire in "Liguria a tavola", il nuovo programma di Food Network al via venerdì 8 marzo in seconda serata, portandoci a Sanremo e in tanti piccoli borghi della provincia di Imperia. Un tour golosissimo per conoscere i piatti dei grandi chef, assaporare i gusti genuini della cucina di casa e scoprire le ricette e gli ingredienti più tipici.

Vittorio, che cosa ha scoperto in questo viaggio culinario?

«Conoscevo pochissimo la Liguria e mi ha molto colpito. Anche perché siamo stati nell’entroterra, che è più selvaggio e con una natura splendida».

Qual è un piatto che l’ha stupita?

«La salsiccia di Ceriana, tra le migliori del nostro Paese e protagonista di una delle feste paesane gastronomiche più importanti. A Triora, invece, ho assaggiato le lumache al pomodoro in un locale gestito da due ragazzi che propongono piatti fedeli alla tradizione».

E tra le ricette di pesce?

«Direi il baccalà alla taggiasca, con patate e olive taggiasche, che sono tipiche del ponente ligure».

Lei quali ingredienti liguri usa spesso in cucina?

«Il coniglio, i fagiolini e le patate, che in Liguria si usano tanto. E poi olive e basilico, con cui faccio una mia rivisitazione del pesto».

Ci sveli la ricetta...

«Prendo il basilico con le foglioline piccole, le più profumate, e lo frullo con olive snocciolate, pomodori secchi, alici, parmigiano grattugiato e finocchietto. E con questa salsa condisco la pasta, che è ottima anche fredda».

E il pesto tradizionale le piace?

«Moltissimo. Una volta ero con la famiglia alla Cinque Terre e avevo già pranzato. Ma, sentendo il profumo del pesto provenire da un ristorante, non ho potuto fare a meno di entrare e mangiare un bel piatto di trofie al pesto!».