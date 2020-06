L’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova in diretta su Rai1

18 Giugno 2020 | 19:12 di Matteo Valsecchi

A fine luglio in diretta su Raiuno (la data precisa è in via di definizione in questi giorni) ci sarà l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, firmato dall’architetto Renzo Piano, che sostituisce il Ponte Morandi crollato il 14 agosto del 2018.

La cerimonia si svolgerà alla presenza del governatore della regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci, oltreché dello stesso Renzo Piano. A fare da colonna sonora a un evento così speciale che rappresenta la rinascita del capoluogo ligure ci sarà una speciale versione di “Crêuza de mä”, storico brano in genovese di Fabrizio De André che verrà reinterpretato da alcuni grandi artisti. Innanzitutto Mauro Pagani che, con De André, firmò il pezzo nel 1984. Con lui ci saranno, tra gli altri, Vasco Rossi, Mina, Gino Paoli, Ivano Fossati, Gianna Nannini, Diodato, Vinicio Capossela, Jack Savoretti oltreché, naturalmente, Cristiano De André, figli del leggendario Faber.