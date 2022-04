“Linea blu” al via su Rai1 con Donatella Bianchi

Sono ormai 28 anni che che porta l’odore del mare nelle nostre case. E, con la primavera e l’arrivo della bella stagione, ritorna per presentarci tantissime mete mozzafiato per weekend fuori porta e idee per le vacanze estive.

Parliamo di "Linea blu", che riprende sabato 30 aprile alle 15.15 su Rai1 e vede pronta a salpare la storica conduttrice, Donatella Bianchi, affiancata da Fabio Gallo. I due avvieranno questa nuova edizione portandoci in uno dei luoghi più incantevoli e famosi in tutto il mondo: Capri.

Un’isola che da sempre attira grandi personalità, artisti e attori, nobili e fa da cornice a Festival ed eventi. Gironzolando tra il mare e la famosa piazzetta, Donatella ci guiderà alla scoperta di aneddoti segreti e curiosità. E ricorderà, anche con l’aiuto di immagini d’epoca, personaggi illustri che hanno amato e vissuto quest’isola, da Totò a Brigitte Bardot.

Tappa d’obbligo, i Faraglioni, dove la conduttrice ci illustrerà il progetto ambientale che ha come obiettivo il ripristino della parte sommersa degli scogli rovinata dalla raccolta dei datteri, una pratica vietata ma ancora non debellata. Proseguendo lungo le coste, "Linea blu" entrerà nella Grotta azzurra, per un racconto tra bellezza mozzafiato, tradizioni e leggende legate al mare di Capri.

Il viaggio proseguirà in direzione Napoli, nel celebre mercato ittico che, a causa della pandemia e della guerra, sta subendo forti conseguenze economiche, con un danno che si ripercuote sui consumatori. A seguire, verrà illustrato un progetto per ripopolare i fondali italiani con la posidonia, una pianta capace di mantenere l’equilibrio del mare e delle specie che lo abitano. E, infine, Fabio Gallo ci accompagnerà nell’incantevole Procida, Capitale italiana della Cultura 2022.