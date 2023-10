“Linea blu” dedica una puntata alla Amerigo Vespucci, “La nave più bella del mondo”

Cento giorni in mare per raccontare le emozioni di sette allievi che sognano di diventare ufficiali della Marina Militare Italiana Simona De Gregorio







Cento giorni in mare per raccontare le emozioni di sette allievi che sognano di diventare ufficiali della Marina Militare Italiana. È quello che potremo seguire nella puntata speciale di "Linea blu", intitolata "La nave più bella del mondo", in onda sabato 28 ottobre su Rai1. E la nave scuola che li vedrà impegnati tra turni in coperta, studio e lavoro è l’Amerigo Vespucci.

Creata nel 1931, fiore all’occhiello della nostra Marina, ancora oggi ospita gli allievi dell’Accademia Navale di Livorno per la loro campagna di istruzione, che dura, appunto, un centinaio di giorni. E quest’anno, in occasione del tour mondiale che terminerà nel 2025, le telecamere della Rai sono salite a bordo per seguire l’equipaggio in tutto il periodo della navigazione, da Genova a Fortaleza in Brasile.