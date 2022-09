“Linea Verde” e “Line Verde Life” al via su Rai1

Beppe Convertini e Peppone Calabrese ci faranno conoscere il territorio italiano e le sue eccellenze Antonella Silvestri







Il 25 settembre nel weekend di Rai1 torna "Linea Verde". Beppe Convertini e Peppone Calabrese ci faranno conoscere il territorio italiano e le sue eccellenze. «Questa stagione la apriamo con la splendida Sicilia, in particolare l’Isola delle Correnti. Abbiamo seguito a Noto la processione di San Corrado. E abbiamo proseguito nella Sicilia dei dialetti, dei prodotti della terra e della pesca, mostrando piatti e ricette che risentono delle varie contaminazioni. Ma vi porteremo anche nelle Marche, dove abbiamo ripreso la lavorazione della terracotta e quella tradizionale degli “scarpari”, e poi in Sardegna. Infine sull’isola di Tavolara e di Caprera» spiega Convertini.

Mentre Peppone ci suggerisce qualche gita fuoriporta di inizio autunno. «Nel trapanese sono rimasto colpito da Castelvetrano, dove si mangia dell’ottimo pane nero, e da tutto il parco archeologico di Selinunte. Altre due tappe che consiglio sono Potenza, per visitare il duomo e per provare la cucina locale - ottimi gli strascinati con i peperoni, i cutturiddi e la pignata (due stufati a base di carne di agnello e di pecora, ndr) - e Castellamonte (Torino), per ammirare le stufe in ceramica più belle del mondo e deliziarsi il palato con i cioccolatini Gianduiotti».

Al via, invece, il 24 settembre "Linea Verde Life", dedicato alla tutela del nostro paesaggio, alla sostenibilità e alle eccellenze agroalimentari. Al timone, Marcello Masi e Daniela Ferolla. «La prima puntata accenderà i riflettori su Ischia, l’isola dell’acqua e dall’agricoltura più estrema» racconta Masi. «L’Italia si sta mettendo al passo con la sostenibilità promuovendo, soprattutto tra i giovani, la raccolta differenziata e la spesa consapevole» spiega Ferolla, che cita Bolzano per l’uso virtuoso di autobus a idrogeno, bici e monopattini.