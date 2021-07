“Linea verde estate” estate al via con Bianchi e Rafanelli

Dal 4 luglio tornano al timone della versione estiva del programma di Raiuno dedicato all’agricoltura e non solo Marco Bianchi e Angela Rafanelli Antonella Silvestri







Dal 4 luglio l’ex iena Angela Rafanelli e Marco Bianchi, cuoco salutista e divulgatore scientifico, tornano al timone della versione estiva di "Linea verde", il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura e non solo.

Cosa ci farete scoprire quest’estate?

Angela: «Continueremo a traghettare il pubblico lungo il cuore dell’Italia con lo scopo di mostrare aspetti poco noti di luoghi al contrario molto conosciuti e apprezzati».

Marco: «Io aggiungo che andremo nel “cuore” degli italiani perché, soprattutto dopo la pandemia, amano mostrare l’amore per i luoghi in cui vivono. Raccontiamo tutto con i loro occhi».

Potete anticiparci qualcosa sulle prime puntate?

Angela: «Nella prima puntata ripartiremo dal posto in cui ci siamo lasciati l’anno scorso, il Cilento. Domenica 11 luglio è dedicata interamente a Maratea, in Basilicata».

Marco: «Il 18 luglio saremo a Scilla, in Calabria, e l’ultima domenica di luglio andremo in Sicilia. Credeteci, i posti che vi faremo vedere sono davvero straordinari».

E per voi, vacanze al mare o in montagna?

Angela: «Ho una figlia, Blu, di 8 anni che regge bene l’avventura. Come la scorsa estate, anche quest’anno io e Marco, siamo molto amici, riuniamo le famiglie e rifaremo la vacanza insieme. L’anno scorso siamo stati a Ischia. Quest’anno andremo in montagna per rigenerarci...».

Marco: «Ho sempre amato il mare, ma negli ultimi anni ho scoperto il piacere di andare in montagna. Però anche in vacanza, se vado con la mia bimba a comprare la mozzarella di bufala al caseificio, voglio sapere tutto: la razza della vacca, il procedimento usato... Insomma, non esco mai da me stesso! (sorride)».