“Linea Verde Life”, Elisa Isoardi: «Sono felice di ricominciare a scorrazzare per l’Italia!»

Intervistare Elisa Isoardi è un piacere che va oltre il semplice incontro professionale. È una donna che incanta per la sua eleganza innata, il fascino magnetico e la gentilezza. Per tutta la durata della conversazione, anche quando si fa un po’ più intima, Elisa non ha mai paura di mostrare la sua vera essenza, senza maschere o artifici, e questo la rende autentica e amabile. Ora torna alla ribalta su Rai1 dopo la parentesi sulla seconda rete con “Vorrei dirti che”. Da sabato 16 settembre, infatti, sarà al timone, insieme con Monica Caradonna, di “Linea Verde Life”, il programma del weekend che racconta il territorio italiano, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alle eccellenze agroalimentari.

Elisa, il suo è un ritorno in grande stile. Ed è un ritorno alle origini visto che cominciò con programmi itineranti in Rai…

«Sì, il mio primo contratto l’ho firmato a 22 anni per la conduzione di “Italia che vai” con Guido Barlozzetti, filosofo e giornalista che mi ha insegnato tanto. La trasmissione veniva ospitata di volta in volta da una località italiana di cui raccontavamo la storia, l’arte e l’enogastronomia. Per me è stata una esperienza di conduzione itinerante molto formativa. Sono contenta di essere rientrata a Rai1 con un tipo di programma che conosco bene».

Lei si sente una conduttrice con la valigia o preferisce lo studio televisivo?

«Per temperamento, sono una persona che si adatta a ogni circostanza e di questo un po’ mi vanto (ride). Mi piace questo lavoro e accetto tutte le sfumature, anche quelle più estreme. Mi piace scoprire cose e posti nuovi. In passato ho condotto “Linea Verde”, programma itinerante per eccellenza dove mi sono divertita. Credo che per un conduttore lo studio rimanga da un lato una “comfort zone” e dall’altro un’occasione per formare e definire meglio le proprie competenze professionali».

Che cosa la incuriosisce di “Linea Verde Life”?

«Il tema della sostenibilità e, in particolare, l’uso dell’elettrico. Il mio approccio è quello di una donna che guarda con curiosità la transizione ecologica che piano piano si sta compiendo. Fino a qualche tempo fa ero abituata a pensare solo alla macchina con motore tradizionale. Ora ho comprato un’auto ibrida perché faccio su e giù per l’Italia. Diciamo che sto rimodulando anche il mio stile di vita. Credo che sia necessario e inevitabile. Inoltre parleremo della biodiversità e del nostro grande patrimonio storico e culturale».

In “Vorrei dirti che” il pubblico ha scoperto un lato inedito della sua personalità. Lei si è spesso commossa...

«Quel programma lo terrò sempre nel cuore e lo porterò con me in futuro se ci saranno nuove opportunità. Anche io ho scoperto una nuova Elisa, più pronta ad ascoltare attentamente le storie di vita dei protagonisti della puntata, il desiderio di condividere con loro emozioni e gioie. Andavo nelle case e respiravo le loro vite».

Nonostante la notorietà, lei non si è mai montata la testa. Su Instagram pubblica immagini di vita quotidiana soprattutto con persone che conosceva prima di diventare famosa…

«Sono legata alle mie origini e non dimentico mai da dove vengo. Dico a tutti e con grande orgoglio che sono figlia di agricoltori. Vado fiera dei ricordi che ho, legati alla terra. Da bambina andavo nei campi e respiravo il profumo del fieno. Conosco e parlo, come molti miei conterranei della provincia di Cuneo, la lingua d’oc (una lingua parlata in alcune zone tra la Francia e l’Italia, ndr). La mia semplicità è data forse dal bagaglio personale che è fatto di tutto questo e che mi consente di andare dritto al cuore della gente. Più il bagaglio è pesante e più ti fa tenere i piedi per terra».

Quello che chiama suo “figlio” Zenit (un cane barboncino) come sta da quando l’ha lasciato a sua madre?

«Non me ne parli… Che tristezza! Quando sono in giro a lavorare mi distraggo, ma il ritorno dalle trasferte è duro. Torno a casa e non lo trovo. E la notte sento la sua mancanza».

Mamma Irma ha accettato con serenità l’idea che lei non voglia fare figli. Però la gestione di un cane è comunque impegnativa…

«Povera mamma! Comunque nella mia famiglia c’è il detto che dove mangiano due cani, mangia anche il terzo o il quarto (ride). Mamma ne aveva già due suoi. Ora con Zenit la prole si è ingrandita e sono tutti contenti».

I suoi nipoti aiutano la nonna?

«Macché. Loro lavorano di giorno e di sera vanno a ballare… (ride)».

Dalle foto che pubblica si intuisce che lei è una zia super amata…

«Sì, mi vogliono bene. Non avendo figli, me li coccolo e li vizio. Loro sanno che possono sempre contare su di me. Ogni tanto dico scherzando: “Io vi aiuto però ricordatevi che quando sarò vecchia ognuno di voi dovrà assistermi e sopportarmi».

Tornando alla tv. Non c’è due senza tre. Dopo “L’isola dei famosi” e “Ballando con le stelle”, parteciperebbe a un altro talent, magari a “Tale e quale”?

«Sì, ma come conduttrice… (ride)».

Sì può dire che lei è stata lanciata da Fabrizio Del Noce e ora è evidente che l’ex direttore ci aveva davvero visto giusto. A proposito, lo sente più?

«Lo sento sempre. In un certo senso, è uno di famiglia. Non posso che essere riconoscente nei confronti di chi mi ha “inventato”. E vale per altre figure femminili che hanno avuto successo: se non ci fosse stato lui, ci sarebbe stato un buco enorme nel ricambio generazionale delle conduttrici».