“Linea Verde Sentieri” con Lino Zani e Margherita Granbassi

Al via sabato 18 giugno su Rai1 un nuovo programma per andare alla scoperta della montagna Antonella Silvestri







Un nuovo programma per andare alla scoperta della montagna. Si tratta di "Linea Verde Sentieri", al via sabato 18 giugno su Rai1. Conducono l’alpinista Lino Zani e la fiorettista campionessa olimpica Margherita Granbassi che, di volta in volta, percorreranno il “Sentiero Italia Cai” tracciato dal Club Alpino Italiano. Un percorso escursionistico di circa settemila chilometri che inizia dalla Sicilia e termina in Trentino. Ad affiancare la coppia ci sarà Gian Luca Gasca, esperto della montagna.

«Questo non è un programma per alpinisti o per quelli che vogliono per forza conquistare la cima. È un percorso adatto a tutti quelli che si appassionano agli spazi aperti. Con noi scoprirete un’Italia diversa: quella dei boschi, dei castelli, degli ostelli, dei rifugi particolari e dei monasteri» dice Zani.

Per la Granbassi si tratta di un tuffo nel verde. «Sono originaria di Trieste e ho sempre amato il mare. Crescendo, però, ho scoperto una grande passione per la montagna. Adoro camminare, stare in mezzo alla natura, sentirne i profumi. Spesso organizzo passeggiate con gli amici o con mia figlia Leonor che ha 7 anni. Quello che mi affascina più di ogni cosa è il silenzio dei boschi, anzi, il rumore lieve della montagna. Mi piace sentirmi così piccola di fronte a questo gigante verde che mi dà un senso di pace e di quiete» spiega l’ex atleta.

La prima puntata di "Linea Verde Sentieri" sarà dedicata all’Umbria. I due conduttori partiranno da Norcia e attraverseranno il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La seconda puntata, invece, ci porterà ad esplorare le bellezze della Basilicata.