“Linea Verde Sentieri” riparte con Zani e Capocchi

Dal 30 marzo, Rai1 ci invita a esplorare i tanti itinerari che si snodano per tutta la penisola Antonella Silvestri







A partire dal 30 marzo, fino al 1° giugno, Rai1 ci invita a unirci a Lino Zani e Giulia Capocchi e metterci in cammino per esplorare i tanti itinerari che si snodano per tutta la penisola. Con "Linea Verde Sentieri" conosceremo così il territorio italiano in tutte le sue sfaccettature, dall’aspetto naturalistico e culturale fino a quello enogastronomico. E i due conduttori descriveranno i luoghi nascosti e le tradizioni attraverso gli occhi di quanti incontreranno sul loro cammino. «Nel corso della prima puntata andremo nel Lazio per mostrarvi il sentiero di 90 chilometri che parte dalla piazza centrale di Rieti e arriva alla villa romana di Tivoli. Un percorso da fare in quattro giorni e adatto a ogni tipo di camminatore» ci anticipa l’alpinista Zani. «Nel secondo appuntamento ci recheremo sull’isola d’Elba, poi continueremo con il Sentiero degli Dei in Costiera amalfitana e andremo in Sicilia. Una puntata la dedicheremo alla Via del Sale in Piemonte e all’esplorazione, passo dopo passo, di alcune località lombarde» racconta ancora Zani.

Gite di primavera

E visto che Pasqua è alle porte, approfittiamo dell’ex inviata di "La vita in diretta" Giulia Capocchi per farci dare dei preziosi consigli per trascorrere una Pasqua e una Pasquetta all’insegna della natura. «Un’esperienza da non perdere è la Grande Traversata Elbana, nell’isola d’Elba, da fare in due giorni e che consente di godersi sì il mare, ma soprattutto i paesaggi mozzafiato che si ammirano raggiungendo le vette». E aggiunge: «Per Pasqua sto pensando di fare una scampagnata in Garfagnana, verso il Monte Matanna, in Toscana. Una passeggiata non impegnativa e immersa nella natura, con una bella sosta per pranzo in rifugio, che non può mai mancare!».