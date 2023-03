“Linea Verde Start” riparte con Federico Quaranta

Sabato 25 marzo alle 12 su Rai1 un nuovo viaggio in otto puntate Redazione Sorrisi







Tutti a bordo. Sabato 25 marzo alle 12 su Rai1 riparte "Linea Verde Start". Un nuovo viaggio in otto puntate per raccontare l’Italia con i suoi straordinari paesaggi, le biodiversità e la sapienza degli artigiani, nelle cui botteghe è custodito il genio italiano. La prima tappa sarà la meravigliosa città barocca di Lecce, in Puglia.

Ritroveremo così Federico Quaranta, che incontrerà i protagonisti della sapienza artigiana italiana. Un microcosmo tanto antico quanto moderno, dove la tradizione incontra l’innovazione, dove i dialetti dei nostri territori parlano al mondo. In ogni puntata un nuovo territorio, una regione diversa, in equilibrio tra le bellezze naturalistiche più nascoste e la maestria artigianale.