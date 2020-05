“L’ingrediente perfetto”, con Roberta Capua su La7

15 Maggio 2020 | 10:10 di Antonella Silvestri

È il programma di cucina nato ai tempi del coronavirus. Ogni domenica su La7, alle 11, con "L’ingrediente perfetto" Roberta Capua e l’esperto di alimentazione Gianluca Mech propongono ai telespettatori ricette gustose e facili strizzando l’occhio alla salute e al benessere.

«Sul set di questa seconda edizione stiamo seguendo tutte le misure di sicurezza e igieniche previste dalle nuove norme governative: mascherine, guanti, distanze, sanificazioni...» racconta la Capua.

A casa è altrettanto rigorosa?

«Io, come credo la stragrande maggioranza delle persone, non cucino con la mascherina e non mantengo la distanza di sicurezza con mio figlio e mio marito… Le precauzioni igieniche, però, le prendo tutte. Mi lavo le mani continuamente e disinfetto quello che compro o che arriva a casa».

Rispetto alla prima edizione, cosa avete introdotto in questa attualmente in onda?

«Abbiamo cambiato la scenografia. Noi non utilizziamo uno studio ma uno spazio immerso nel verde della campagna romana. Gianluca Mech ora è presente con due ricette perché sono state molto apprezzate le sue informazioni sugli effetti benefici di certi alimenti».

Lei è diventata brava ai fornelli…

«Me la cavo. D’altronde, per cucinare tre piatti in diretta in ogni puntata qualcosa avrò imparato (sorride). E poi mi rilasso in cucina».

Come nasce l’idea di un piatto?

«Noi partiamo dall’ingrediente di cui raccontiamo la storia, la filiera produttiva e qualche piccola curiosità, dopodiché mi metto all’opera. Le informazioni e le caratteristiche degli alimenti vengono spiegate da Gianluca».

Qual è il suo ingrediente preferito?

«Io amo la pasta e il pesce, ma in dispensa non possono mai mancare le uova, con cui preparare piatti veloci, semplici e gustosi».