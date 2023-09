“L’ingrediente perfetto”: Maria Grazia Cucinotta riaccende i fornelli

Il fine settimana su La7 si arricchisce di sapore e creatività grazie alle nuove edizioni dei due programmi: "L'ingrediente perfetto" in onda da sabato 16 settembre alle 11.00 e "L'ingrediente perfetto a tu per tu" da domenica 17 settembre alle 10.10. Al timone Maria Grazia Cucinotta pronta a tornare con le sue irresistibili avventure culinarie.

Ne "L'ingrediente perfetto a tu per tu," l’attrice siciliana inviterà i suoi ospiti nei ristoranti più rinomati d'Italia, dove potranno gustare prelibatezze cucinate appositamente per loro dallo chef di turno. Tra un piatto e l'altro, i protagonisti si lasceranno andare a confidenze sulla loro vita privata e professionale, in un'atmosfera rilassata e conviviale. Il primo ospite di questa nuova stagione sarà Rossella Brescia.

Il programma "L'ingrediente perfetto" tornerà, invece, con un'edizione fresca e “gustosa”. Maria Grazia Cucinotta, come una vera padrona di casa, proporrà al suo pubblico nuove e deliziose ricette, utilizzando i migliori prodotti gastronomici del nostro territorio. La sua cucina diventerà un luogo di scoperta e di condivisione, dove amici e ospiti saranno chiamati a fare da sous chef, proprio come accade nella sua vita di tutti i giorni.

Ma le novità non finiscono qui. Quest'anno, "L'ingrediente perfetto" cambierà anche location, con un nuovo studio che donerà al programma un'immagine rinnovata e più conviviale. Maria Grazia Cucinotta continua a stupirci con la sua passione per i fornelli e la sua capacità di trasformare ogni pasto in un'esperienza indimenticabile. Con le nuove avventure culinarie e le sorprese in serbo per gli spettatori, questa stagione promette di essere ancora più coinvolgente. Entrambe le trasmissioni sono targate Me Production.