“L’Italia a morsi al ristorante”: con Simone Rugiati su Food Network

Dal 12 ottobre un viaggio nella cucina italiana, alla scoperta delle realtà gastronomiche della penisola Simone Rugiati a Como







A partire dal 12 ottobre, su Food Network (Canale 33 del digitale terrestre, Tivùsat Canale 53) l'appuntamento è con “L'Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati”. Un nuovo capitolo della serie “L'Italia a morsi” che vede lo chef in viaggio alla scoperta delle realtà gastronomiche nei ristoranti della penisola. Si parte alle 22.00 ogni martedì, anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda.

Protagonisti del programma saranno cuoche e cuochi, chef di piccoli ristoranti nei borghi e nei paesi più belli d'Italia. Rugiati cucinerà con loro per scoprire prodotti tipici e piatti genuini, a formare un percorso di degustazione di ricette antiche e materie prime.

Una tappa diversa per ogni puntata, in cui saranno raccontate la storia e le specialità enogastronomiche del luogo: da Cogne a Tremezzina (Como), da San Colombano al Lambro (Milano) a Gressoney, da Casteggio e Vigevano (Pavia), fino a Scandiano (Reggio Emilia).