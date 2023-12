“Little big Italy” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, venerdì 22 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Francesco Panella Redazione Sorrisi







The Voice Kids - Rai1 - Ore 21.30

Anche nello Studio 2000 del Centro di produzione Rai di via Mecenate, a Milano, l’atmosfera si sta scaldando. Il talent condotto da Antonella Clerici incorona il vincitore. Dopo che i giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa avranno scelto il proprio finalista, toccherà al pubblico in studio votare.

Il gattopardo - Rai Movie - Ore 21.10

Basterebbe la mitica scena del ballo tra don Fabrizio Corbera, principe di Salina (Burt Lancaster), e la bellissima Angelica (Claudia Cardinale) per consigliare di vedere o rivedere il capolavoro immortale che Luchino Visconti trasse nel 1963 dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Little Big Italy - Nove - Ore 20.00

Non è certo il primo caso di ristoratore di successo che fa centro anche come personaggio televisivo. Francesco Panella, però, ha saputo distinguersi per un’intuizione semplice e stuzzicante al tempo stesso: perché non mettere in lizza i ristoratori italiani che lavorano all’estero? Idea piaciuta subito (e molto). Oggi la sfida si svolge in Israele, a Tel Aviv.

Shazam! Furia degli dei - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Quattro anni dopo il primo capitolo, torna il personaggio più improbabile dell’universo DC Comics: un adolescente al quale basta dire la parola “Shazam!” per trasformarsi in un supereroe (Zachary Levi). In questa nuova avventura deve vedersela con la perfida Hespera (Helen Mirren).

Quei bravi ragazzi - IRIS - Ore 21.00

Uno dei capolavori assoluti di Martin Scorsese, che racconta con ritmo travolgente e trovate geniali l’ascesa e il declino di una gang di Brooklyn. Nel cast la rivelazione è il protagonista, Ray Liotta, mai più a questi livelli. Non fa notizia invece la bravura dei suoi “complici”, Robert De Niro e Joe Pesci. Imperdibile

Soko - Misteri tra le montagne - Giallo - Ore 22.10

Vivere a Kitzbuhel, rinomata stazione sciistica austriaca, sarebbe bello, a patto di non dover dare la caccia ai criminali, come succede ai personaggi di questa serie nata nel 2001: l’agente Karin (Kristina Sprenger) e i colleghi Lukas (Jakob Seebock), Nina (Julia Cencig) e Kroisleitner (Ferry Ollinger).

Per chi vuole vedere altri film Wonder - Sky Cinema Family - Ore 21.00 La storia del piccolo Auggie (Jacob Tremblay) che, nonostante una grave malformazione facciale, decide di andare a scuola con i bambini “normali”. Commovente Sotto le stelle di Parigi - Rai3 - Ore 21.20 Nasce per le strade della capitale francese l’amicizia imprevedibile tra Christine, una donna senza fissa dimora, e Suli, un migrante di otto anni che si è perso e non parla francese. Strani compagni di letto - Rete 4 - Ore 16.40 Per ottenere una promozione sul lavoro, Rock Hudson deve tornare insieme con la moglie (Gina Lollobrigida), che però continua ad essere dispettosa e imprevedibile come prima della separazione... Un giorno di ordinaria follia - Rai 4 - Ore 14.10 Quando un sergente duro come il ferro (Samuel L. Jackson) muore durante un’esercitazione, tocca all’ex militare Tom Hardy (John Travolta) scoprire la verità... Colpi di scena a raffica.

Memo sport

BASKET: EUROLEGA

ore 19.00 Zalgiris Kaunas-Barcellona (Sky Arena)

(Sky Arena) ore 20.30 Milano-Panathinaikos (Sky Sport Uno)

CALCIO: SERIE A