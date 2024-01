“Little big Italy”, i migliori ristoranti italiani all’estero raccontati da Francesco Panella

Il viaggio di Francesco Panella alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero è ricominciato. In "Little big Italy", in onda il lunedì sera sul Nove, come sempre tre connazionali che vivono nella città protagonista della puntata portano a turno lo chef e gli altri due sfidanti nel loro locale preferito. Il giudizio è espresso su tre piatti a cui si aggiunge il voto di italianità di Panella. La somma dei voti decreta il vincitore.

Francesco dove ha respirato di più aria di italianità?

«Certamente in Europa, anche per una questione di vicinanza geografica. Ma devo dire che il Sudamerica è stato una scoperta: ho trovato una comunità veneziana fortemente legata alle origini gastronomiche venete».

Un piatto che l’ha stupita?

«Ho constatato che la gran parte dei ristoratori napoletani che ho incontrato sa riprodurre un sugo alla genovese eccezionale, secondo la ricetta originale».

Lei raccoglie anche le storie di chi ha scelto di vivere all’estero. Una che l’ha emozionata?

«Direi tutte. Passo sempre con i ristoratori più tempo di quello che si vede in tv. E ogni racconto è fatto di coraggio, di nostalgia, di difficoltà e di ricordi sempre emozionanti».

Un Paese sorprendente?

«Il Perù. Ha una identità forte e una grande tradizione culinaria. Lì il cibo è cultura e mi ha sorpreso tantissimo la facilità che hanno nel preparare i piatti tipici».

In che cosa si differenzia l’Italia da altri Paesi?

«Omai si stanno diffondendo dappertutto realtà strutturate e gestite da grandi organizzazioni con offerte incredibili ma a volte fredde e impersonali. Da noi ci sono ancora delle piccole realtà gestite dalle famiglie, dove si viene accolti con calore».

Un errore comune nei ristoratori italiani all’estero?

«Voler associare a piatti italiani ingredienti locali, snaturando la ricetta».