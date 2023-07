“Little Big Italy”, ovunque nel mondo c’è chi ama la cucina italiana

Abbiamo raggiunto Francesco Panella ad Amburgo, sul set di una delle puntate della nuova stagione che vedremo in autunno Francesco Panella ritratto sul ponte Poggenmühlen Brücke di Amburgo, uno degli scorci più suggestivi della città tedesca Stefania Zizzari







Il tassista che mi prende all’aeroporto di Amburgo per portarmi in centro è un ragazzone tedesco di circa 30 anni, giubbotto di pelle nero, sguardo da duro. Ha la guida disinvolta. Molto disinvolta. Dopo pochi minuti di (mio) preoccupato silenzio, lui decide di mettere della musica. Accende e Fred Bongusto comincia a cantare: “Una rotonda sul mare... il nostro disco che suona...”. Gli chiedo come mai questa scelta e lui risponde: «I like italian music (mi piace la musica italiana, ndr)». E mica i Mäneskin o Laura Pausini: no. Gli piace Fred Bongusto. Perché c’è sempre un pezzo (nostalgico) di Italia quando si va in giro per il mondo.

Ne sa qualcosa Francesco Panella, che da questo è partito per costruire il suo programma “Little Big Italy”, un format originale di Banijay Italia in onda su Nove (canale del gruppo Warner Bros. Discovery) che è arrivato alla sesta edizione e ha ottimi ascolti. E mentre vanno in onda le repliche, noi siamo venuti sul set di una delle 12 nuove puntate che vedremo a settembre, quella girata ad Amburgo (le altre sono a Varsavia, Copenaghen, Lione, Valencia, Ibiza, Dubai, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, Phuket e due a Bangkok).

«È il programma più longevo di Nove» dice con soddisfazione Francesco Panella, che stasera fa uno strappo alla sua rigida regola e cena con noi nel ristorante dell’hotel, con un prudente piatto di insalata e pesce alla griglia: «La sera non esco mai, mangio sempre in camera per non rischiare di sentirmi male e bloccare le riprese. Quando lavoro sono disciplinatissimo e molto concentrato». Quanto al segreto del suo programma dice: «Abbiamo trovato un punto di vista che televisivamente ancora non era stato raccontato. Ci sono 60 milioni di italiani in Italia, ma milioni sono quelli che vivono all’estero e molti di più gli stranieri nel mondo che amano talmente l’Italia che vorrebbero essere italiani». In ogni puntata si sfidano tre “expat” (italiani espatriati): ciascuno di loro porta Francesco e gli altri due a mangiare nel proprio ristorante italiano di fiducia nella città in cui vive. È l’occasione non solo per assaggiare specialità (più o meno) italiane, ma soprattutto per raccontare storie di emigrazione spesso difficili, sempre toccanti. Vince il ristoratore che prepara i piatti più “italiani” e l’expat che lo ha consigliato.

«La gara c’è ma la cosa più importante sono le storie che vengono raccontate e attraverso le quali esaltiamo la cultura italiana con il suo cibo e i suoi valori. “Little Big Italy” ha la magia della vita, un concentrato di emozioni: si sorride, ci si commuove. È pieno di storie italiane nel mondo. Le abbiamo trovate in America, in Asia, in Nuova Zelanda, in Europa e in Africa. Il mio desiderio ora è girare una puntata in Alaska. Ci stiamo lavorando». Veniamo ad Amburgo, una bellissima città che quanto a piatti assurdi ha regalato delle perle. «Come gli spaghetti con burro, alici, aglio, panna e tartufo. Il tartufo in tanti ristoranti lo aggiungono ai piatti con la convinzione di renderli più ricercati» ride Panella. Che si “difende” così: «A cena prendo sempre un infuso con menta, curcuma e ginger fresco: un toccasana per lo stomaco. E poi ho un gastroenterologo in ogni città (ride)!».