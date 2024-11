Lo “Junior Eurovision Song Contest” su Rai2

A rappresentare l’Italia nella gara canora dedicata ai giovanissimi ci sarà Simone Grande Antonella Silvestri







In attesa dell’"Eurovision Song Contest" (vinto lo scorso anno da Nemo), che si svolgerà alla St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025, sabato 16 novembre nel pomeriggio di Rai2 andrà in onda lo "Junior Eurovision Song Contest". A rappresentare l’Italia nella gara canora dedicata ai giovanissimi ci sarà Simone Grande, vincitore della seconda edizione di "The Voice Kids". In diretta da Caja Mágica di Madrid canterà il brano "Pigiama party".

Simone, come vivi questo momento?

«Sono molto felice di rappresentare il nostro Paese e mi sto preparando bene. Ci sto mettendo tanto impegno per dare il meglio di me. Non voglio sfigurare. È una grande opportunità».

La tua canzone di cosa parla?

«È stata pensata con una sola idea: quella di trasmettere gioia, felicità e amore. E che l’unica guerra possibile e che conosco è quella a suon di cuscini… È un brano che invita alla serenità. E in questo momento ci vuole proprio».

Quali sono i tuoi artisti preferiti?

«Marco Mengoni e Ultimo».

Con la scuola come fai?

«Frequento la seconda media. Ammetto che è un po’ difficile portare avanti i compiti e le lezioni di canto, però ce la sto mettendo tutta. Voglio raggiungere dei traguardi nel canto ma, al tempo stesso, non voglio perdere pezzi nello studio. La scuola è importante».

Oltre alla musica, quali passioni coltivi?

«Mi piace cucinare, giocare a calcio. La mia vera passione sono gli animali, soprattutto i cani. Io ho due chihuahua».

Come ti immagini tra qualche anno?

«Spero di continuare a cantare e, quando sarò grande, mi piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo!».

Cos’è per te la musica?

«Divertimento e passione».