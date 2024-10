“Lo Spaesato”, Teo Mammucari: «Tutto quello che ho scoperto andando in giro per l’Italia»

Il conduttore guarda già avanti: «Si parla di otto puntate per il prossimo anno» Tiziana Lupi







La prima edizione de "Lo Spaesato" (prodotto da Stand by Me) non è ancora finita, l’ultima puntata va in onda su Rai2 il 14 ottobre, ma Teo Mammucari guarda già avanti: «Si parla di otto puntate per il prossimo anno. Se la Rai mi darà l’opportunità di farle, magari anche con una maggiore durata, sarò molto felice perché è un bel modo per far conoscere il nostro Paese». E proprio “paese”, anzi “paesi”, è la parola chiave del programma nel quale Mammucari ha visitato alcuni piccoli comuni, intervistandone i suoi abitanti per conoscere le loro storie e allestendo poi spettacoli comici nei teatri storici locali. «Lo spaesato non ha fatto altro che confermare quello che pensavo sui paesi» dice Mammucari.

In che senso?

«Ho sempre pensato che i personaggi veri siano quelli reali, come diceva Pirandello. I comici, a volte, provano a imitarli, ma quando hai davanti persone genuine devi solo riconoscere quelli che possono raccontarti qualcosa di divertente».

Lei nel programma ne ha conosciuti tanti. Chi l’ha divertita di più?

«Praticamente tutti (ride). In ogni paese dove sono stato ho sentito storie incredibili, come quella di zio Cencio, un cantastorie che ha sofferto la fame e che, quando non c’era niente da mettere sotto i denti, mangiava la paglia per i cavalli. Uno pensa: “Se hai mangiato la paglia poi ti sarà successo qualcosa, sarai stato male”. Invece zio Cencio ha 90 anni, gode di ottima salute e ancora ride e scherza».

E zio Cencio non è stato l’unico...

«Ad Acerenza (Potenza) mi hanno parlato di Dracula. Dicono che la figlia ha sposato uno del paese ed è stata seppellita sotto la chiesa. Mi hanno anche portato a vedere il luogo, con tanto di pipistrelli, perché volevano darmi delle prove. Loro ci credono davvero. Ad Agropoli (Salerno) ho incontrato un paesano che affittava le stanze ai turisti. Siccome la casa era vicina alla chiesa e le campane suonavano ogni quarto d’ora, lui mostrava le camere tra una scampanata e l’altra perché i malcapitati non se ne accorgessero. Ho scoperto anche un pozzo dei desideri dove la gente butta le monetine. La persona che le raccoglie, a 15 metri di profondità, usa due scale, l’una sull’altra, ed è già caduta due volte».

C’è qualcosa che non si sarebbe aspettato di trovare?

«Quasi tutto. La vita familiare, ad esempio: ho trovato coppie che stanno insieme da cinquant’anni e che ancora condividono tutto senza stress. Sono rapporti decisamente più sani, più amichevoli».

Dica la verità: con "Lo Spaesato" le è venuta voglia di lasciare la città e andare a vivere in un paese?

«In realtà è una scelta che ho già fatto quattro anni fa. Vivo fuori Roma e in città ho una piccola casa che uso quando mi trovo lì per lavoro. Ma ogni volta che ci torno, mi sento come un bambino che torna in collegio. E, comunque, sono in buona compagnia perché noi crediamo che la maggior parte degli italiani viva nelle grandi città ma è una grande bugia: gli italiani sono quelli che vivono nei paesi, lontano dallo smog e dallo stress, senza bisogno di dimostrare niente a nessuno con le foto delle torte o dei piatti di pasta postate sui social. Vivono a contatto con la natura, non sono inquinati, non mangiano “cose incartate” ma genuine. Non è un caso se quasi tutti, arrivati a una certa età, dicono di voler andare via da Roma, da Milano o da qualsiasi altra grande città. Pensi che a Sonnino (Latina) è sereno pure il cassamortaro (nel dialetto romano è l’addetto alle pompe funebri, ndr): lavora tutto il giorno al camposanto eppure è sempre sorridente!».