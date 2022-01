“LOL 2”, ecco le prime immagini del backstage in esclusiva!

Tenetevi pronti... Sta per tornare il popolare show comico di Prime Video Giusy Cascio







Si puo' vedere su

Se avete visto la prima stagione lo sapete già. “LOL: chi ride è fuori” è uno show in cui ci si diverte da matti. L’anno scorso è stato un successo strepitoso. E ora preparatevi: arriva la seconda edizione del programma prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 24 febbraio. Siamo stati dietro le quinte a farci un’idea: lo studio è nuovo, allegro e coloratissimo, con tracce del primo “LOL”, per esempio, alle pareti lampeggiano le scritte dei tormentoni più esilaranti come “So’ Lillo”.

Nel backstage abbiamo visto i dieci comici del nuovo cast che, per arrivare al primo posto (con un premio da 100 mila euro da devolvere a un ente benefico), non devono ridere per sei ore provando, nel frattempo, a far ridere gli avversari. Sono: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, il Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Ad arbitrare la gara torna Fedez, affiancato da Frank Matano che l’anno scorso era fra i concorrenti. E anche stavolta... “Vince chi ride per ultimo”.