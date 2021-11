“LOL 2”, il cast ufficiale

Ecco i concorrenti ufficiali della seconda edizione del programma di Prime Video condotto da Fedez e Frank Matano Fedez e Frank Matano con il cast della seconda stagione di "LOL - Chi ride è fuori" Credit: © Guberti - Rasero / GRM Foto Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Dopo il grande successo della prima edizione, si avvicina sempre di più il momento di “LOL – Chi ride è fuori”. Alla conduzione torna Fedez ed è stato finalmente annunciato il cast ufficiale di questa nuova edizione. Mara Maionchi aveva smentito la sua partecipazione per altri impegni, alla conduzione si aggiunge quindi Frank Matano, concorrente della scorsa edizione.

La prima stagione, in streaming su Prime Video, aveva visto vincere Ciro Priello (dei The Jackal). Ancora non è stata annunciata la data di uscita dei nuovi episodi.

Il concorrenti ufficiali della seconda stagione di "LOL"