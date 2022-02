“LOL 2”, stavolta rimanere seri sarà un’impresa!

Si puo' vedere su

Fermi tutti! Arriva la seconda stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, lo show comico prodotto in Italia da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Sono sei episodi in esclusiva su Prime Video: i primi quattro disponibili dal 24 febbraio, gli ultimi due dal 3 marzo. Il cast dei concorrenti che faranno di tutto per far ridere gli altri rimanendo seri è strepitoso.

In più, reduce dal successo dell’anno scorso, ci sarà Lillo: verrà utilizzato come “arma letale della risata” per stuzzicare i colleghi dal conduttore Fedez, che stavolta è affiancato nell’arbitraggio della gara da Frank Matano (anche lui concorrente nel 2021) al posto di Mara Maionchi. Ma vediamo che aria tira nella “control room”...

Fedez, Frank: cosa vi fa ridere l’uno dell’altro?

Fedez: «Ogni cosa che Frank ha fatto l’anno scorso mi è piaciuta un sacco. Trovo che la cosa più forte sia la sua risata contagiosa. Insieme nella “control room” non abbiamo smesso di ridere neanche un minuto».

Frank: «La cosa più comica di Fedez è la sua curiosità. Ogni tanto ti tira fuori un “ma lo sai che...”: robe strane, super divertenti. Lui è sempre sul pezzo».

Fedez, ha avuto nostalgia di Mara Maionchi?

Fedez: «Con Mara ho lavorato bene per tanti anni. Ora è impegnatissima. Ma sono contento di fare questa esperienza nuova con Frank».

Frank, porterà il tubo sonoro dell’anno scorso?

Frank: «No, è già stato apprezzato nell’edizione precedente: è andato a ruba! Ma avremo tante sorprese».

Tipo Lillo: che farà?

Fedez: «Lo utilizzeremo per seminare ulteriormente il panico tra i comici. Lui entrerà nella stanza con loro e potrà ridere, al contrario degli altri. Così quest’anno la gara diventa più difficile».

Un consiglio sulla visione: meglio godersi piano piano una puntata per volta, o guardarle tutte insieme in una maratona?

Fedez: «Dipende dai gusti. Io me le “sparo” tutte di fila».

Frank: «Concordo, come le cose buone da mangiare. Nel mio caso la quesadilla, la “piadina” messicana».

Nella vita, invece, cosa vi mette di buon umore?

Frank: «La mia compagna».

Fedez: «I miei figli».

Se qualcuno facesse ironia su di voi, preferireste una satira o una parodia?

Fedez: «L’una non esclude l’altra, se fatte bene».

Frank: «Neanch’io ho preferenze, purché siano fatte a cuor leggero».

Dopo “LOL 2”, cos’altro fareste insieme in tv?

Frank: «Accetterei un’altra opportunità divertente».

Fedez: «Ma sai cosa? Io farei volentieri “LOL 3”!».