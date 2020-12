“Lol – Chi ride è fuori”: da loro ridere è vietatissimo

In gara ci sono: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna

09 Dicembre 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Vi faranno divertire un sacco, anche se il loro obiettivo è quello di rimanere seri. È proprio questo il meccanismo di “Lol - Chi ride è fuori”, il nuovo show in sei puntate che sarà disponibile nel corso del prossimo anno sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Ma partiamo da una spiegazione. Cosa significa “Lol”? È l’acronimo di “Laughing out loud” (tradotto dall’inglese “un sacco di risate”), usato nel gergo delle chat via Internet per sottolineare una cosa divertente. Il meccanismo è semplice: 10 comici vengono chiusi all’interno di una stanza e, a turno, ciascuno di loro dovrà esibirsi di fronte agli altri sfoggiando il meglio del proprio repertorio. Devono strappare un sorriso ai colleghi, perché chi cede verrà eliminato.

In gara ci sono: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Il vincitore otterrà un premio da 100 mila euro da devolvere in beneficenza. A completare il cast ci sono Fedez e Mara Maionchi: avranno il doppio compito di commentatori e di giudici.