“LOL: Chi ride è fuori”: le interviste al cast

Quanto può essere difficile resistere per sei ore in compagnia di dieci comici senza poter mai ridere? Parecchio. E ne sanno qualcosa i concorrenti di "LOL: Chi ride è fuori", nuovo comedy show italiano in arrivo su Amazon Prime Video il primo aprile (con i primi quattro episodi, mentre per gli ultimi due ci sarà da aspettare un'altra settimana).

Le regole sono apparentemente semplici: per sei ore, dieci comici professionisti dovranno cercare di far ridere i loro avversari ma dovranno sempre restare seri. Chi ride infatti sarà eliminato dalla gara. In palio ci sono 100mila euro che andranno a un ente benefico scelto dal vincitore o dalla vincitrice.

A sfidarsi a colpi di gag e battute saranno Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. A controllare il procedere della gara ci saranno due conduttori d'eccezione: Fedez e Mara Maionchi. Alla prima risata scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Abbiamo intervistato i concorrenti, che ci hanno raccontato la loro esperienza. «Era una doppia gara», ha detto Elio. «Tentare di far ridere gli altri e non ridere contemporaneamente. Poi ci sono quelli – e non faccio nomi – che nel tentativo di far ridere gli altri si sono messi a ridere».

«Non era facile perché eravamo in dieci», ha detto Matano. «A volte c'erano momenti in cui parlavano in tre e tu non sapevi neanche come infilarti. C'era molta strategia».

Gli avversari più temibili? Lillo per Caterina Guzzanti, Ciro e Fru, Elio per Matano e Pintus.