“Lol: chi ride è fuori”: qui ci inventiamo gag di tutti i colori!

07 Gennaio 2021 | 8:39 di Giusy Cascio

Ci si diverte da matti, anche se l’obiettivo del gioco è rimanere seri. Benvenuti nel pazzo mondo di “Lol: chi ride è fuori”, il nuovo comedy show Amazon original prodotto da Endemol Shine Italy e in arrivo in primavera su Prime Video.

Siamo stati dietro le quinte a curiosare e una cosa è certa: impossibile non ridere, eppure per vincere bisogna restare impassibili fino alla fine! Infatti in questo caso “Lol” sta per l’inglese “Last-one-laughing”, ovvero: l’ultimo che ride.

Nel backstage abbiamo visto i dieci comici che, per arrivare al primo posto, non devono ridere per sei ore consecutive provando, intanto, a far ridere gli avversari. Si sfidano Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. La gara viene osservata in una stanza di controllo da Fedez e Mara Maionchi, nel ruolo di commentatori e “arbitri”: alla prima risata scatta il cartellino giallo di ammonizione e, alla seconda, il cartellino rosso di espulsione dal gioco.

«Quando mi hanno proposto di “sorvegliare” questi mostri sacri della comicità, affinché non scappasse loro una risata, ho riso io per primo» confida Fedez. «Darsi filo da torcere per non ridere è una delle prove più difficili per chi ha il talento della risata» dice Mara. Gag dopo gag, resterà un solo vincitore che donerà il premio di 100 mila euro a un ente benefico di sua scelta. Chissà chi la spunterà...