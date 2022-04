Lorella Boccia e Clementino sono i nuovi conduttori di “Made in sud”

Lo show comico di Rai2 torna in onda da lunedì 18 aprile in prima serata Redazione Sorrisi







Grandi novità per “Made in sud”, lo show comico di Rai2 che torna in onda da lunedì 18 aprile in prima serata. Otto appuntamenti, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, con due nuovi conduttori: Lorella Boccia e Clementino.

La formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà alternarsi sul palco comici confermatissimi, come gli Arteteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia, attesi ritorni come Alessandro Bolide e Pasquale Palma e nuovi artisti da scoprire. Tra le tante novità, la presenza nel cast musicale del rapper napoletano Livio Cori.

“Made in Sud” è un programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel produzioni. Il gruppo autorale sarà guidato da Nando Mormone e Paolo Mariconda, i due ideatori del programma. La regia è di Sergio Colabona, le coreografie di Fabrizio Mainini e la scenografia di Cappellini e Licheri.