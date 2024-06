Lorella Boccia: «Giro l’Italia in camper a caccia di posti da scoprire»

Dopo due anni di pausa, la conduttrice è di nuovo in tv con un programma itinerante: «Ora che sono tornata non mi fermo più!» Solange Savagnone







Sono le 7 di sera e Lorella Boccia è appena uscita dallo studio di “La vita in diretta” dove è stata ospite: «Sono in macchina e sto rientrando a casa a... mangiare le guance di mia figlia (Luce Althea, che compirà 3 anni il 20 ottobre, ndr)» ci dice ridendo l’ex ballerina di “Amici” che due anni dopo “Made in Sud” torna in tv con grande entusiasmo. Sarà la nuova conduttrice, al fianco di Tinto, di “Camper in viaggio”, dal 3 giugno su Rai1.

Lorella, è pronta a partire al seguito dei camperisti?

«Sì, abbiamo iniziato le trasferte da un paio di settimane. La prima l’abbiamo passata in Sardegna dove abbiamo visto posti meravigliosi: Stintino, l’Asinara, Alghero. Poi siamo stati a Ponza e sul litorale laziale. A un certo punto mi sono trovata su un peschereccio a vendere il pesce! La cosa bella di questo programma è che sei libero di sperimentare. È un viaggio di due amici che si divertono a scoprire luoghi nuovi e a fare esperienze diverse».

Com’è Tinto, il suo compagno di viaggio?

«Mi fa morire dal ridere, anche se fa delle battute davvero orrende (ride). Sono così felice. Non sempre si trovano persone a modo che sono lì per fare bene e dare un valore aggiunto al programma. A volte alcuni sgomitano, invece la cosa bella con lui è che ci sosteniamo a vicenda. Quando ho scoperto che avremmo lavorato insieme, abbiamo iniziato a frequentarci per conoscerci meglio. Ora c’è molta complicità tra noi».

Oltre a voi due ci sarà anche il professor Umberto Broccoli...

«All’inizio della puntata Broccoli spiega dove siamo e cosa rappresenta quel posto. Poi ci affida una missione sempre diversa, come preparare un primo a base di pesce procurandosi gli ingredienti, oppure riuscire a fare una immersione».

Ha mai fatto una vacanza in camper?

«Non ho mai avuto modo di fare dei viaggi in camper, ho solo un ricordo legato alla mia infanzia in un campeggio… Il programma mi ha senza dubbio avvicinato a questo mondo: un modo di viaggiare e una filosofia di vita che trovo spensierati, meravigliosi e accattivanti. Il camper insegna anche a organizzare meglio gli spazi e a viverli diversamente, creando uno stretto contatto con la natura e le persone».

Il viaggio più avventuroso della sua vita?

«Il viaggio di nozze in Polinesia. Io e mio marito (Niccolò Presta, ndr) abbiamo nuotato con gli squali bianchi. Saranno stati 40. Non ho mai lasciato la mano di Niccolò, che ho stretto talmente forte da fargli male. Anche se non ero a mio agio è stata una bella esperienza che però, ora che sono mamma, non farei più perché sono diventata più paurosa: non riesco a fare immersioni, vado nel panico perché non so respirare sott’acqua».

In genere, dopo il diploma, si fa con gli amici una delle vacanze più belle. È stato così anche per lei?

«Non ho fatto quel viaggio e me ne pento. Subito dopo il diploma ho iniziato a lavorare come ballerina. Non sono mai andata in vacanza con gli amici, magari con qualche fidanzatino sì, ma ho sempre preferito battere il chiodo finché era caldo perché nella danza non puoi perdere un secondo di vita: la carriera è breve come quella di un atleta. A me interessava soltanto la danza: dovevo mangiare e ballare. A 26 anni ho fatto due o tre giorni di vacanza con gli amici al mare in Albania, ma ero già più grande».

Qual è oggi la sua vacanza ideale?

«Comoda quando vai a dormire, con un bel bagno a disposizione. Ma non sono il tipo che sta a prendere il sole in spiaggia come una lucertola, preferisco girare. L’anno scorso siamo stati in Puglia e ogni giorno visitavamo un posto diverso. Sono per l’avventura e per scoprire posti nuovi».

Quest’anno prenderà qualche giorno di ferie?

«Certo che “staccherò”, e voglio organizzare una cena per me e mio marito da soli. Poi andrò in vacanza con la famiglia, mia sorella e i nipoti, ai quali sono legatissima. Ma stiamo ancora decidendo dove andare».

Dopo “Made in Sud”, che ha condotto nel 2022, ha fatto una pausa per dedicarsi a sua figlia?

«Lei era già nata e dopo mi sono fermata, ma non è stato né voluto né cercato. Un po’ mi sono adagiata, ne avevo bisogno, come adesso invece sento la necessità di ricominciare. Ormai ferma non ci sto più!».

Porta mai sua figlia con sé quando lavora?

«È impossibile perché facciamo troppi spostamenti. La vedo poco in questo periodo e a volte piango. Alcuni giorni sono proprio tremendi. Stai fuori per settimane e quando rientri a casa hai poco tempo e vorresti dare tutto. Sto cercando di trovare un equilibrio. Ma farà bene a entrambe questo mio ritorno al lavoro, sarà un valore aggiunto».