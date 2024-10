“L’orto di Carlotta”, i consigli per le verdure a tavola

Trucchi e segreti per preparare piatti facili, sani e gustosi con le verdure. Ce li svela Carlotta Perego, che torna su Food Network domenica 27 ottobre con la nuova stagione di "L’orto di Carlotta".

Quali verdure in autunno?

«Dalla zucca a tutti i cavoli, dai finocchi alle bietole e al radicchio: si possono fare al forno, gratinare oppure usare per sughi per la pasta».

Dove conservarle?

«A parte patate, cipolle e aglio, sarebbe meglio conservare le altre verdure in frigo perché le basse temperature impediscono che si deteriorino in fretta. Poi c’è un trucco se sono acerbe: tenerle vicino a banane, mele e pere. Sono frutti che producono etilene, un gas che facilita la maturazione».

Come eliminare il cattivo odore dei cavoli bolliti?

«Fate bollire una pentola di acqua con bucce di limone e arancia: sprigionano un profumo che assorbe l’odore dei cavoli».

Un segreto per pulire in fretta gli ortaggi?

«Metteteli a bagno in acqua e bicarbonato: si crea un effetto particolare che elimina le impurità in superficie».

E per cuocerli velocemente?

«Il trucco sta nel tagliare le verdure a cubetti piccoli o a fettine sottili. E poi farle saltare in padella con olio e aglio».

Si possono anche preparare prima, con anticipo?

«Sì, io le preparo in grandi quantità, poi metto ciascuna verdura in una teglia con olio, sale e aromi. Quindi cuocio in forno, le trasferisco in barattoli e infine le metto in frigo. Così le ho a portata di mano all’occorrenza».

Si può fare un orto sul balcone?

«Certo, anche in poco spazio si possono coltivare in vaso porri, cavolo nero e riccio, spinaci, insalate e finocchi».