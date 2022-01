Luca Calvani debutta a “Cortesie per gli ospiti”

Dal 10 gennaio sarà la new entry della nuova edizione del programma in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Real Time Antonella Silvestri







Dal 10 gennaio Luca Calvani sarà la new entry della nuova edizione di "Cortesie per gli ospiti", in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Real Time. L’attore, appassionato di decorazione di interni, sostituisce in giuria Diego Thomas e affiancherà i veterani Csaba dalla Zorza, esperta di buone maniere, e Roberto Valbuzzi, chef. Come sempre, due coppie in gara si sfidano per aggiudicarsi lo scettro di perfetti padroni di casa.

Luca, partiamo proprio dall’ospitalità. Come si fa un invito?

«Ormai vanno bene anche gli sms o i messaggi WhatsApp. Ci sono delle applicazioni che si possono scaricare e che danno preziosi suggerimenti sulla grafica e sui testi da inviare. Qualsiasi invito va sempre fatto con un certo anticipo».

Che atmosfera dobbiamo far trovare ai nostri ospiti?

«Niente copridivani, sì a punti luce che creino atmosfera. Poi, meglio lasciare accese le luci di alcune stanze per permettere all’ospite di orientarsi. Per le serate estive nel mio casale toscano mi piace mettere le lanterne in giardino e la musica dei Buena Vista Social Club».

Durante una cena, la tv va sempre tenuta spenta?

«Sì. E la musica deve essere discreta».

Se il padrone di casa ha animali, come deve comportarsi?

«Cani e gatti fanno parte della famiglia. Però è meglio tenerli lontani quando si è seduti a tavola».

Un buon padrone di casa è colui che…

«Fa sentire l’ospite a casa sua. Come? Coinvolgendolo nelle conversazioni e facendogli trascorrere qualche ora di relax in un clima spensierato».