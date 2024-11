I Sardella ci danno alcuni consigli da seguire (e da vedere in tv) per stare in armonia con il mondo che ci circonda Daniela Sardella Luca Sardella







Dal 23 novembre, il sabato mattina su Rai2, Luca e Daniela Sardella raccontano i “Green lovers”. Chi sono? Quelli che amano la natura e l’ambiente, hanno inventato attività, tecnologie, manufatti ecologici, si sono fatti venire idee nuove per vivere bene sulla Terra rispettandola e avendone cura. I temi “green” da sempre stanno a cuore ai Sardella, padre e figlia.

Ma quanti di voi ne sanno in materia? Ecco una breve guida al programma e tanti consigli da seguire nella vita di tutti i giorni

Plastica bio?

Le bioplastiche hanno una base parzialmente biologica (vegetale o animale), ma non tutte sono biodegradabili. Quindi anche se il sacchetto che utilizziamo è in bioplastica non siamo autorizzati a buttarlo per terra o a lasciarlo sulla spiaggia. In mare il problema della plastica è ancora più amplificato: una busta impiega 20 anni a degradarsi, una bottiglia 450, e inoltre i suoi polimeri (le sue molecole), inghiottiti dai pesci, finiscono sulle nostre tavole.

Consiglio Le bottiglie di plastica non vanno riutilizzate: la plastica leggera si sfalda creando delle scanalature dove si annidano i batteri.

L’ossigeno del mare

La posidonia un tempo viveva sulla terra, poi si è spostata nel mare. Produce piccole olivette che galleggiano o che troviamo sulla riva, ha fiori e foglie. Per non distruggerla dobbiamo evitare la pesca a strascico o di buttare l’àncora vicino alla costa. I biologi marini vanno sott’acqua a trapiantare bulbi e rizomi (fusti) di posidonia: catturando tonnellate di carbonio, questa pianta è importantissima per l’ossigenazione del mare che a sua volta fornisce il 50% dell’ossigeno che respiriamo.

Consiglio Non raccogliete mai le foglie di posidonia in mare o sulla spiaggia, la sua presenza, infatti, è indice di non inquinamento. Si rischia di rovinare l’ecosistema e la biodiversità.

Risparmiare acqua

In molte parti del mondo c’è una grossa crisi di acqua: in Brasile il Rio delle Amazzoni è prosciugato per la siccità, in Cina molte falde acquifere sono sprofondate di metri. La mancanza di acqua ha fatto spostare l’asse terrestre, essendosi modificato il peso della Terra. Per questo si sono sviluppate alternative per annaffiare le piante, inventando dei gel che riescono ad assorbire fino a 100 volte la quantità di acqua. Oppure, grazie alla biotecnologia, si ottengono nuove specie di piante più resistenti a siccità e malattie.

Consiglio Annaffiate le piante in modo circolare tutto attorno, così le radici vanno a bere da ogni parte. Oppure mettete nel terreno della farina di carrube: diventa una grande spugna che assorbe e poi rilascia acqua lentamente.

Riciclare tutto

Il riuso è una modalità di vita sostenibile e crea un’economia circolare e virtuosa. Tra i tanti esempi c’è quello dell’artigiano toscano che fabbrica chitarre utilizzando assi di botti dismesse, e con i trucioli e i materiali di scarto crea pellet naturale. Altri insegnano come le stoffe possono avere una seconda vita: le calze di nylon sono ottime per spolverare senza graffiare, una maglietta può diventare una borsa da shopping. Con gli pneumatici vecchi alcune aziende fabbricano zolle di prato finto.

Consiglio In casa usate un unico prodotto per più funzioni. Il percarbonato può essere ammorbidente, sbiancante e igienizzante. L’acido citrico funziona come ammorbidente, anticalcare e brillantante (100 grammi in 400 grammi di acqua demineralizzata). Gli avanzi di cucina? Triturate bucce di mele, pera e verdura, sono un ottimo concime per le piante.

Energia dalle piante

I medici dicono che camminare nel verde (o anche abbracciare un albero) è importantissimo: la “bioenergia” delle piante allevia lo stress, riduce la pressione alta e le infiammazioni, depura la mente. I pazienti che negli ospedali hanno stanze che si affacciano sul cemento impiegano più tempo a guarire. I colori dei fiori servono a rallegrare l’anima, infondono vivacità e curiosità. Il verde, invece, stimola tranquillità, serenità, riflessione.

Consiglio Fate mezz’ora al giorno di passeggiata possibilmente in un parco o in un prato dove le piante spandono nell’aria i “terpeni”, sostanze volatili benefiche.

Viva la biodiversità

In Piemonte le Langhe sono un territorio particolarmente sfruttato dall’agricoltura. Qui i ricci non hanno più il loro habitat. Questi piccoli animali sono importantissimi per la biodiversità, debellano alcuni insetti, ripuliscono la terra da lumache e formiche, salvaguardano la salute dei nostri spazi verdi. La loro scomparsa crea un grosso squilibrio nella catena alimentare. Per fortuna un veterinario ha fondato un “Centro recupero ricci”.

Consiglio Se avete un giardino fate molta attenzione quando usate il decespugliatore o gli antiparassitari: ci sono tanti piccoli animali che rischiano di restare feriti o avvelenati.

Il trucco giusto

L’industria del make-up è tra le meno sostenibili. Alcuni ingredienti come petrolato, vaselina, olio di palma, lanolina e collagene vengono prodotti utilizzando un grande quantitativo di energia e acqua, generando una quantità di C02 (anidride carbonica) importante. Esistono, in alternativa, prodotti biologici e vegani, con ingredienti naturali fino al 98% della formula, prodotti localmente, facili da reperire, biodegradabili, e non sono tossici per gli ambienti marini né inquinanti per l’acqua. Sono pure “cruelty free”, ossia non testati sugli animali.

Consiglio Leggete sempre bene l’etichetta dei prodotti che acquistate e scegliete quelli privi di siliconi (che possono risultare irritanti per le pelli sensibili), parabeni (sono derivati dal petrolio) e solfati (i tensioattivi schiumogeni).

Gli sport salutari

Fare sport nella natura toglie lo stress, produce endorfine, combatte la depressione. Ci sono tanti modi per fare sport all’aperto. Con il “body rafting” si esplorano in modo inconsueto alcuni luoghi come le Gole dell’Alcantara in Sicilia: seguiti da persone esperte, ci si lascia andare con il corpo sui sassi nel letto del fiume. L’ “archeotrekking” è la possibilità di visitare luoghi di interesse culturale camminando su percorsi particolari, come nel sito di Norchia (VT) soprannominata la “Petra italiana”.

Consiglio I parchi avventura sono molto diffusi e in voga: scegliete bene i percorsi che potete affrontare, seguendo sempre i consigli di un esperto.