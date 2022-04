Luca Sardella ritorna su Rete 4 con “Sempre verde”

Accanto alla figlia Daniela conduce dal 2 aprile la nuova stagione Barbara Mosconi







Arriva la primavera e in video torna Luca Sardella, con il suo incontenibile entusiasmo per la natura e mille idee nella testa coronata dagli inconfondibili baschi. Accanto alla figlia Daniela conduce dal 2 aprile su Rete 4 la nuova stagione di “Sempre verde”.

«La primavera rappresenta la rinascita, la vita che torna con la luce e fa bene a tutti, alle piante e agli uomini» spiega Sardella. A seguire tre starnuti... «Ahimè, in questo periodo soffro di allergie. Per uno che vive tra i fiori è un bel problema!» aggiunge divertito, senza demoralizzarsi per qualche polline volante.

“Sempre verde” perché la passione per il verde non l’abbandona mai?

«Parleremo di verde, ma ci saranno anche tanti servizi dedicati alle energie alternative (dai pannelli solari alle pale eoliche) e a come evitare un eccessivo consumo di acqua. Inoltre spiegheremo perché coltivare le piante sul balcone e sul terrazzo può servire, seppure in piccolo, a combattere l’inquinamento acustico e atmosferico».

Cosa cercherà andando in giro per l’Italia?

«Racconterò come alcune aziende sono riuscite a riconvertirsi rispettando l’ambiente e l’ecosistema: si può fare e si hanno tanti vantaggi. Per esempio, un’azienda padana che produce latte e latticini fa ascoltare musica alle mucche, usa cartoni riciclati, ha diminuito il consumo di acqua... Visiterò luoghi bellissimi, come una villa ammantata di camelie o l’orto botanico di Roma, entrambi in piena fioritura. E parlerò di persone che hanno a che fare con la natura, come un signore che colleziona da quando era bambino coleotteri e vive in una casa piena di insetti».

Sua figlia Daniela di cosa si occuperà?

«Daniela cura la parte legata all’archeologia, anche lei visiterà posti meravigliosi, dalla Sicilia a Ostia e alla Puglia. E incontrerà esperti di storia dell’arte, studiosi che conoscono il mondo antico, per raccogliere racconti, aneddoti e curiosità».

Oltre al verde c’è di più.

«Molto di più. Ci sarà uno spazio dedicato ai cocktail con un barman che darà istruzioni su come prepararne di buonissimi, e un altro sul caffè dove scopriremo come utilizzarlo in mille modi. Poi servizi legati alla medicina con specialisti che ci daranno consigli sulla prevenzione».

Un suo desiderio?

«Intervistare papa Francesco: lui ama molto la natura e con Daniela abbiamo creato una rosa speciale chiamata per l’appunto “Rosa papa Bergoglio”. In una puntata del programma pianteremo questa rosa nei giardini del Vaticano a Castel Gandolfo e chissà che non ci sia anche il Pontefice!».