Luca Sartori: «Darò i 300 mila euro di “Affari tuoi” ai miei cinque figli»

Siamo stati a vedere dove vive, cosa fa e a conoscere la famiglia dell'agricoltore che ha sbancato il gioco dei pacchi di Rai1 Barbara Mosconi







Al paese non si parla d’altro: di lui, Luca Sartori, conosciuto in tutta la Val di Cembra (in Trentino) come “Luca 7”, perché in famiglia sono 7 (marito, moglie e cinque figli) e per vari altri motivi che risalgono alla sua giovinezza. Si è parlato di lui per giorni, dopo che venerdì 17 maggio ha sbancato il quiz “Affari tuoi” su Rai1 davanti alla faccia incredula di Amadeus. Affiancato dalla figlia primogenita Sara ha vinto ben 300 mila euro in gettoni d’oro azzeccando il pacco più ricco dopo una serie di cambi. Ovviamente era il pacco numero 7.

Grande festa a Verla di Giovo (TN), la frazione dove i Sartori (uno tra i cognomi più diffusi nella zona) abitano da generazioni coltivando filari e filari di ordinatissime uve di Chardonnay, Pinot grigio e Traminer, e più in alto, ai confini con il bosco, alberi di mele. Poi ognuno ha ripreso il corso normale della vita.

Lui, Luca Sartori, con la sveglia puntata tutte le mattine alle 5 tranne il sabato e la domenica, quando suona alle 5 e mezzo. Anche se qualche giorno fa al Café Centro, posizionato per l’appunto al centro del paese, sono capitati due turisti di Venezia, hanno visto il vincitore di “Affari tuoi” e gli hanno chiesto di scattare un selfie.

«Qui Luca è conosciuto da tutti, ma eravamo ignari della vincita. Tornato dalle registrazioni di Roma ci aveva solo detto che aveva vinto “qualcosa”» racconta Katia, la giovane barista. Quanto e come avesse vinto lo hanno visto tutti insieme su un maxi schermo messo fuori dal bar, sulla parete del palazzo accanto, 300 persone, c’è chi dice 400, in festa per le strade di Verla. Luca Sartori ha offerto da bere e da mangiare, tra botti e fuochi d’artificio come a Capodanno. «Non si era mai visto niente di simile, da noi al massimo c’è la lotteria della Colomba a Pasqua» dice un avventore del bar. Bianca, la proprietaria, che ha spillato 14 fusti di birra fin oltre mezzanotte e stappato pure un centinaio di bottiglie di vino, racconta: «Luca? Lo conosco fin da quando era ragazzo. È molto simpatico, uguale a com’era in televisione, schietto e sincero, è uno che dice pane al pane e vino al vino. Io non seguivo il programma, finché un giorno arriva un signore e mi chiede: “Luca l’hai visto?”. In effetti erano alcuni giorni che non si vedeva in giro, viene al bar tutte le mattine alle 6. “È ai pacchi!” mi dice quello e così, poi, l’ho visto».

Verla, che Luca Sartori nominava a ogni puntata in accoppiata con la Val di Cembra, raduna 800 anime, è una frazione del comune di Giovo, si arriva in una ventina di minuti di strada salendo da Trento e ammirando intorno ai versanti una campagna coltivata ad arte. «La nostra forza è l’agricoltura coi suoi prodotti di qualità» dichiara il sindaco Vittorio Stonfer. «Purtroppo non abbiamo la visibilità di Madonna di Campiglio o della Val di Fassa». Finché non è arrivato il concorrente di “Affari tuoi” a nominare in ogni puntata il suo paese e la sua valle.

Intanto Luca Sartori è lì tra le vigne, come ogni giorno, a fare i “trattamenti” per evitare malattie e altri guai ai suoi dieci ettari che producono 1.500 quintali di uva al tempo della vendemmia, quando nell’ultimo weekend di settembre a Verla c’è la Festa dell’Uva con sfilate di carri e ristori aperti in ogni dove. Mi avvicino, ma lui: «Mi no te dì niente» dice, gli hanno vietato di fare dichiarazioni.

Quello che segue è il racconto di chi lo conosce e venerdì 17 maggio, in barba alla scaramanzia, ha festeggiato con lui fino a tardi.

Luca Sartori è un gran lavoratore, prima dell’alba è già tra le sue vigne. A 18 anni ha fatto il servizio militare nella Folgore, prima a Pisa e poi a Siena, aveva i requisiti giusti per lanciarsi tra i paracadutisti. È uno che si butta, e anche stavolta non si è tirato indietro. La storia parte qualche anno fa con la moglie Monica («Sono io la vera appassionata di “Affari tuoi”! Lo seguo da quando c’era Paolo Bonolis») che tentò di partecipare come concorrente, mandò la domanda, fece il provino ma non fu scelta. A un certo momento furono le figlie, una, due, forse tutte, dai 22 agli 8 anni, a congiurare contro il padre e lo iscrissero al programma. «No, no, l’ho iscritto io, per gioco» replica la signora Monica. «Ma ero sicura che non lo avrebbero chiamato, infatti al provino l’ha accompagnato nostra figlia Sara». Dicono che Luca Sartori fosse nei campi quando, passati vari mesi, a marzo, venne convocato dalla produzione del programma. Due ore dopo era a Verona, il mese successivo negli studi Rai a Roma, qualche settimana dopo sugli schermi di tutta Italia con il pacco vincente, vestito “come un figurino”, dice il figlio Andrea, 17 anni e la maglia numero 7 della squadra di calcio locale. “Andrea 7”, pure lui. E arrivato negli studi televisivi, Luca, abbronzato per la vita all’aperto, hanno dovuto “sbiancarlo” altrimenti somigliava troppo «a quell’altro conduttore, Carlo Conti».

E ora? Lo zio Renzo sorridendo scuote la testa e dice: «Temp pers» (tempo perso), ad aprile c’era da fare i “trattamenti” alle viti, Luca Sartori si è assentato dalla sua Verla solo un paio di settimane. Ora è tornato con 300 mila euro (tasse escluse) che qui si chiamano “sghei”, e ha già detto che li darà tutti ai cinque figli. Meglio non parlare con i giornalisti, sia mai che, per una parola di troppo, glieli tolgano.

L’amico Massimo, il meccanico che gli aggiusta i trattori, dice: «Luca è una persona sincera, è come l’acqua, quello che ha dentro viene fuori, è uno che non si trattiene». Tranne stavolta. Agli amici, tornando da Roma, aveva rivelato: «Sì, ho vinto qualcosa, ma va bene così, perché sono soldi trovati per terra». Neanche alla moglie aveva detto nulla. «Gli avevo raccomandato» racconta la signora «che non venisse a casa senza niente, altrimenti: “Sei morto!”». È tornato con il pacco più ricco. E così è sopravvissuto alle ire familiari.