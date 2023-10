Luisella Costamagna su Rai2 con il nuovo talk “Tango”

Anche se non avesse partecipato (e vinto) a "Ballando con le stelle", molto probabilmente il nuovo talk di Luisella Costamagna, al via su Rai2 il 16 ottobre in seconda serata, si sarebbe comunque intitolato "Tango". E il perché ce lo spiega la stessa giornalista: «Quel ballo ha il ritmo della realtà che oggi non è più fatta di percorsi rettilinei ma di frenate e accelerazioni, lacrime e risate, passione e dramma, corteggiamento e addio. Esattamente quello che ci sarà nel mio programma».

Immagino si parlerà di politica...

«Sì ma non solo. Ci sarà spazio anche per l’attualità e il costume. E la politica la affronteremo con un taglio popolare, parlando di ciò che riguarda da vicino la vita delle persone: il lavoro, i prezzi, la sanità… Proporremo inchieste filmate, interviste e interventi di scrittori, giornalisti, opinionisti».

Sarà sola in studio?

«No. Con me ci sarà Saverio Raimondo, che considero il più bravo anche a fare satira politica, e avrà un suo spazio anche Francesco Pannofino. La loro presenza ci regalerà momenti più leggeri che sono necessari visto che andiamo in onda a mezzanotte, come Cenerentola. Spero solo di non trasformarmi in una zucca!».

Cosa le ha lasciato "Ballando"?

«Mi porto dietro la libertà di poter giocare su corde diverse da quelle che avevo sempre mostrato nel mio mestiere. Mi sono lasciata andare con parrucca, paillettes e sorrisi, spiazzando il pubblico che aveva di me un’immagine diversa».

Seguirà la nuova edizione?

«Sì. Farò il tifo per il “mio” ballerino, Pasquale La Rocca. Sono sicura che farà scintille con Wanda Nara».