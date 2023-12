L’ultimo film di Gigi Proietti e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, martedì 19 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Sanremo giovani - Rai1 - Ore 21.30

Prima di definire il cast di Sanremo 2023, Amadeus ha ascoltato 400 brani! Ora al conduttore e direttore artistico del Festival resta solo un’ultima tappa: la serata di stasera, dalla quale emergeranno i nomi dei tre artisti (o gruppi) che si aggiungeranno ai 27 Big in gara all’Ariston dal 6 al 10 febbraio.

Le iene - Italia 1 - Ore 21.20

Gli ascolti vanno bene: il 28 novembre, per esempio, a seguire la puntata c’erano 1.326.000 persone, per uno share del 10 per cento. Merito (anche) di una coppia che funziona: Veronica Gentili conduce, Max Angioni sa sempre divertire il pubblico.

Avanti popolo - Rai3 - Ore 21.20

Ultima puntata per il talk show politico condotto Nunzia De Girolamo. Partito a ottobre con il difficile compito di sostituire “#Cartabianca” di Bianca Berlinguer, il programma fin qui ha ottenuto ascolti piuttosto deludenti. Vedremo cosa accadrà poi dopo la pausa natalizia.

Napoli-Frosinone - Canale 5 - Ore 21.00

Allo stadio Maradona il fuoriclasse nigeriano Victor Osimhen guida i padroni di casa contro la formazione laziale in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Chi vince affronterà nei quarti la vincente di Juventus-Salernitana.

Io sono Babbo Natale - Rai2 - Ore 21.20

L’ultimo film di Gigi Proietti è una divertente commedia, uscita nel 2021, che lo vede nei panni di Santa Claus. Rapito da un poco di buono (Marco Giallini), gli svelerà il suo segreto e lo aiuterà a ritrovare se stesso…

Ladyhawke - Nove . Ore 21.25

Una coppia dal fascino davvero irresistibile: è quella formata da Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer, protagonisti di un amore tormentato in questa avvincente favola a tinte fantasy, diretta da Richard Donner nel 1985.

Per chi vuole vedere altri film Nothing hill - Sky Cinema Romance - Ore 21.00 Lui è un libraio timido e imbranato, lei una diva di Hollywood. S’incontrano per caso e... Un super classico con Julia Roberts e Hugh Grant, che i veri romantici conoscono a memoria. Arturo - IRIS - Ore 16.50 Russell Brand è un ragazzo ricchissimo e viziato in questo remake del film omonimo con Dudley Moore. Una curiosità: nel cast c’è anche Greta Gerwig, futura regista di “Barbie”. Sorry we missed you - Rai 5 - Ore 21.15 Un toccante dramma familiare del 2019, nel quale Ken Loach denuncia ancora una volta le storture della società raccontando i problemi di una coppia alle prese con la crisi economica. C'era una volta a... Hollywood - Rai4 - 21.20 Oscar a Brad Pitt, che in questo film di Quentin Tarantino interpreta magnificamente la controfigura di una star in declino (Leonardo DiCaprio).

Memo sport

BASKET: EUROLEGA

ore 19.00 Stella Rossa-Real Madrid (Sky Arena)

(Sky Arena) ore 20.30 Bologna-Olympiacos (Sky Sport Uno)

BASKET: EUROCUP

ore 21.00 Gran Canaria-Trento (Sky Arena)

SALTO CON GLI SCI