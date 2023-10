“Macondo”, clima e sostenibilità con Camila Raznovich

Un mondo dove l’aria è pulita, l’acqua limpida, i paesaggi incontaminati. Un’utopia? No, una realtà possibile. Come vuole dimostrarci il nuovo programma di Rai3 "Macondo", condotto da Camila Raznovich. Si parte sabato 28 ottobre in prima serata.

Ci spieghi la scelta del titolo.

«Macondo è la prima comunità che ho frequentato a Milano negli Anni 70. Un centro di aggregazione, che rispecchia quel senso di solidarietà che è andato perduto, soprattutto nei grandi centri urbani».

Come nasce l’idea di questa nuova trasmissione?

«Dal desiderio e dall’esigenza di indagare e approfondire il tema del cambiamento climatico. Sarà una riflessione costruttiva su quello che possiamo fare e che dovrebbe essere fatto, per affrontarlo e adeguarci. E per capirlo ci affideremo a esperti autorevoli che ogni giorno si occupano di questo argomento, da Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021, a Matteo Ward, che sta portando avanti un discorso interessante sulla moda sostenibile e il riciclo».

Un tema, quello dello spreco, molto attuale...

«Già, e non solo per quanto riguarda il cibo. Bisognerebbe recuperare il gusto di dare nuova vita agli oggetti: riciclare vecchi mobili, rispolverare i vestiti vintage, magari rinnovandoli. Io, per esempio, mi sono sposata (con l’imprenditore francese Loic Fleury, ndr) con un abito degli Anni 60 che ho comprato in un mercatino».

La sostenibilità ha però anche un costo: gli alimenti bio, le auto elettriche... hanno prezzi proibitivi.

«Si può vivere in maniera sostenibile e risparmiare con piccoli accorgimenti: chi vive fuori città può creare un orto, chi sta nelle grandi città può fare la spesa con i gruppi di acquisto. Si possono accendere lavatrice e lavapiatti solo a pieno carico. E non fare scorrere l’acqua inutilmente quando ci laviamo».

Gli eventi recenti, dall’alluvione in Romagna alle ondate di calore, hanno aumentato la sensibilità sul tema del clima?

«Sicuramente in molti hanno capito quanto sia urgente e importante la questione. L’uomo è come San Tommaso, finché non vede, non crede».

Non teme la guerra degli ascolti del sabato sera?

«Confido in una nicchia di persone curiose, desiderose, come me, di sapere e imparare di più su questi argomenti».