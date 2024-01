“Mad in Italy” con Elisabetta Gregoraci e Gigi & Ross: «Faremo divertire tutti, da Nord a Sud»

Tornano insieme per un nuovo e pazzo show comico Paolo Fiorelli







Elisabetta Gregoraci e Gigi & Ross si conoscono da una vita: «Abbiamo passato con lei otto stagioni, una in più di quanto ha fatto con Alan Palmieri a “Battiti Live”!» dice la coppia napoletana. E buona parte del tempo insieme l’hanno trascorso sul palco di “Made in Sud”. Dove ora faranno ritorno. Solo che il programma (su Rai2 dal 29 gennaio) non si chiama più così... Insomma la situazione è un po’ complicata. Facciamocela spiegare.

Quest’anno vi siete “allargati”, come dimostra il cambio del titolo: da “Made in Sud” a “Mad in Italy”. “Mad” come matto in inglese. Perché?

Gigi: «Si è cambiato passo. Diciamo che “Made in Sud” era il nostro bimbo ma ora, a furia di incontrare nuova gente e nuovi dialetti, è cresciuto».

Elisabetta: «E infatti avremo comici da tutta Italia».

Ma quindi la vostra identità meridionale che fine farà? La smusserete?

Elisabetta: «Io la rivendico orgogliosamente. Mi piace sempre ricordare le mie origini: mezza sicula e mezza calabra».

Gigi: «Praticamente lei ha già fatto il ponte sullo Stretto di Messina».

Ross: «Di più, lo potrebbe proprio finanziare. Tanto è ricca».

Elisabetta: «Esagerato!».

Gigi: «È la persona giusta per inaugurarlo. Ci atterrerà sopra col suo jet».

Elisabetta: «Certo, adesso mi segno la data».

Ross: «Noi invece, poveri e brutti, arriveremo da Napoli con l’Abbonamento Unico Campania. Sperando sia valido anche in Calabria».

Ci saranno altre novità rispetto alle scorse stagioni?

Gigi: «Sarà più un varietà, con tanti numeri musicali, dove avrà un ruolo chiave l’orchestra dal vivo diretta da Stefano Palatresi».

Ci raccontate un episodio buffo che vi è capitato insieme?

Ross: «Una volta ci siamo collegati col Tg2 per presentare l’ospite speciale del programma. Era Vincenzo Salemme, che entrò sul palco “galoppando”. Ci passò davanti, scivolò e fece un gran volo. Dal ridere non riuscivamo più a parlare. Ci sono voluti due minuti per riprendersi».

Elisabetta:«Quello che mi fa più ansia sono i cambi di “scaletta”... però dai, anche lì impari qualcosa, perché bisogna improvvisare».

Come vi dividerete i ruoli alla conduzione?

Ross: «Vorremmo riportare in scena la stessa intesa delle passate edizioni. Ed è probabile che ogni tanto noi due cederemo il passo alle nostre imitazioni, da Tiziano Ferro a Colapesce e Dimartino».

Elisabetta: «Io cercherò di tenere a bada questi due per evitare l’anarchia totale. Anche se giurano che mi vogliono bene».

E lei, Elisabetta, cosa ama di più di Gigi & Ross? E cosa di meno?

Elisabetta: «Mi piace la loro spontaneità. Anche se per molto tempo non ci siamo visti, siamo sempre rimasti in contatto e non perdono mai la voglia di scherzare. I tempi comici li ho imparati da loro. Mi piace meno quando fanno i pazzi e non riesco a trattenerli!».

Gigi: «Siamo due persone ma un solo cervello: non è facile entrare nel nostro meccanismo».

Ross: «Lei ci è riuscita da subito, essendo verace e la donna più autoironica che conosciamo. Anche la più autoerotica, ma questo non possiamo dirlo».

Gigi: «Ah, invece il difetto... è troppo ricca e noi siamo invidiosi».

Elisabetta: «Ancora con questa storia (ride)!».