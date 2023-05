Mago Forest: «Per “GialappaShow” Rosa Chemical mi ha rubato i vestiti…»

Il programma parte domenica 21 maggio in prima serata su Tv8 Mago Forest Credit: © Paolo Cecchin Barbara Mosconi







Parte domenica 21 maggio, in prima serata su Tv8, "GialappaShow" con il Mago Forest e due (su tre) componenti della Gialappa’s Band, ovvero Giorgio Gherarducci e Marco Santin.

Gentile Mago Forest, com’è ritrovarsi in un programma con la Gialappa’s?

«Era ora! Negli ultimi anni la domanda che più mi sono sentito fare è stata: “Ma perché non fate più Mai dire gol?”. Sarà come stare insieme ad amici di vecchia data, tutti a riscoprire ricordi che finalmente eravamo riusciti a dimenticare».

Due (Gialappi) su tre è una buona media o sentirà la mancanza del signor Carlo?

«Fino a poco fa credevo che il programma lo avrei fatto col signor Carlo e che non ci sarebbero stati Marco e Giorgio. Per fortuna il signor Carlo non è una persona, ma uno stato della mente per cui ci sarà sempre. Dobbiamo solo trovare il signor Carlo che è dentro ognuno di noi».

Vuol mandargli un saluto dalle pagine di questo giornale?

«Certo che sì! E saluto anche gli amici, ma soprattutto le amiche del signor Carlo. E chi non lo saluta è un Burfaldino!».

Il titolo del programma è: “GialappaShow”. Perché non “ForestShow”?

«Non è modestia, ma così le querele arrivano a loro».

Quale sarà il suo ruolo?

«Me lo sto chiedendo anch’io… Alla fine credo che sarà il solito ruolo: sarò il presentatore sbagliato nella trasmissione giusta o viceversa».

Come si sta preparando?

«È sempre importante prepararsi bene. Faccio esercizi per la memoria. Qual era la domanda?».

Le battute le prova tutte prima o le vengono dal cuore?

«Gran parte sono preparate con gli autori, ma da sempre i Gialappi amano mettermi in difficoltà e capita spessissimo che il copione prenda una direzione tutta sua. Allora il cuore corre in aiuto».

Ci parli del suo look. Indosserà qualcosa di particolare?

«Questa volta sarà dura. Soprattutto dopo che Rosa Chemical ha rubato il mio stilista di riferimento. Posso dire solo una cosa: molti stilisti mi pagano affinché io non indossi i loro capi d’abbigliamento».

È vero che sarà affiancato di sera in sera da una signorina-signora diversa?

«È vero, non so chi abbia avuto questa malsana idea, ma io non ho opposto la minima resistenza. D’altronde è quello che mi succede nella vita di tutti i giorni».

Chi le ha scelte e lei che nomi aveva proposto?

«So che i Gialappi hanno fatto dei provini, ma alla fine sono rimasti entusiasti di tutte e non sapendo chi scegliere le hanno assunte in blocco. Uno dei motivi per cui non potrebbero mai fare i giurati a “Miss Italia”».

Canterà con i Neri per Caso, presenza fissa in studio, o con altri ospiti musicali?

«Tranquilli, non canterò. Nietzsche diceva che senza la musica la vita sarebbe un errore, ma lo diceva solo perché non mi aveva mai sentito al karaoke».

Ci parli del cast: come avete scelto i comici?

«Il cast è stato selezionato dai Gialappi, credo con il loro meticoloso e infallibile metodo scientifico: casting su casting, provini su provini, audizioni su audizioni, e poi avranno scelto assolutamente a caso… Motivo per cui anch’io sarò nel cast».

Tra le parodie dei personaggi di Tv8 quale la diverte di più?

«Vi dico solo che i personaggi di cui faremo le parodie sono così reali che alcuni hanno sostituito quelli veri nei loro programmi e non se n’è accorto nessuno».

Come fa a reggere 90 minuti di programma sempre sul palco, ha un segreto?

«Corro la mattina. Nel senso che quando vedo che si è fatta mattina… corro a letto».

Nel suo camerino ha un portafortuna?

«Non avrò un camerino, causa taglio al budget mi hanno chiesto di cambiarmi in macchina. Di solito avevo un pony, che però a Natale abbiamo mangiato in famiglia al posto del tacchino».

Nell’ultimo anno ha lavorato su Rai3, Prime Video, Canale 5 e ora Tv8. Tutto l’arco televisivo.

«E ancora siamo a maggio! E poi dicono che noi meridionali non abbiamo voglia di lavorare e che andiamo solo a caccia del posto fisso».