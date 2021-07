“Making the cut”, chi sarà lo stilista del futuro?

Ce lo dirà la competizione di moda con Heidi Klum e Tim Gunn, su Prime Video Heidi Klum e Tim Gunn presentano "Making the cut 2" Credit: © Prime Video Giulia Ausani







I conduttori Heidi Klum (top model) e Tim Gunn (stilista) sono pronti a trovare il prossimo marchio di moda di successo nella seconda stagione di “Making the cut”, lo show di Prime Video (due episodi ogni settimana) in cui dieci stilisti e imprenditori emergenti, provenienti da tutto il mondo, competono per un premio importante: un milione di dollari da investire nella propria attività e la possibilità di lanciare la collezione su Amazon. Non è solo questo il montepremi: ogni settimana, i look vincenti vengono messi in vendita proprio sul canale di shopping online più famoso.

«Fare un bel vestito non basta» dice Tim Gunn. «Cerchiamo persone con una vera passione. I concorrenti sono molto preparati: hanno tutti già visto la prima stagione sanno quanto fosse alta la posta in gioco». La differenza rispetto all’edizione del 2020 sta proprio nella maggior voglia di emergere. «Lo scorso anno i partecipanti sapevano solo che volevamo trovare uno stilista dall’estro internazionale» racconta Heidi Klum. «Questa volta sono consapevoli del fatto che chi si aggiudica il primo posto ha la possibilità, non così frequente, diciamolo, di trasformare la propria attività in un marchio conosciuto in tutto il mondo. Possono praticamente cambiare vita!».

Ogni settimana a giudicare gli abiti ci sono nomi della moda come il direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, e modelle di fama internazionale. Serata finale il 6 agosto, con una grande sfilata.