“Making the cut”: il trailer della nuova serie Amazon condotta da Heidi Klum e Tim Gunn

25 Febbraio 2020 | 11:17 di Giulia Ausani

Venerdì 27 marzo su Amazon Prime Video debutta "Making the cut", nuovo programma di moda in cui dodici stilisti e imprenditori si sfideranno per un premio finale da un milione di dollari da investire nel proprio brand e una linea di abbigliamento in esclusiva su Amazon. Il programma, condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, è composto da dieci episodi: ogni settimana su Prime Video verranno rese disponibili due nuove puntate fino alla finale del 24 aprile.

I dodici concorrenti visiteranno New York, Parigi e Toyko e affronteranno sfide e compiti che metteranno alla prova non solo le loro abilità stilistiche, ma anche la loro capacità di gestire i vari aspetti di un’azienda. A giudicare i loro look e le loro abilità imprenditoriali ci saranno Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld e Chiara Ferragni.

Inoltre, gli outfit vincitori di ogni episodio saranno disponibili per l'acquisto in edizione limitata direttamente su Amazon nella sezione dedicata al programma.