Venerdì 16 aprile alle ore 20.15 su Sky Arte una nuova puntata con l'esibizione dal vivo della cantante Malika Ayane live a "Luce Social Club" Stefano Gradi







Venerdì 16 aprile alle ore 20.15 su Sky Arte (canali 120 e 400 della piattaforma Sky), on demand e in streaming su Now e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://video.sky.it/arte, va in onda una nuova puntata di "Luce Social Club", un programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Tema della puntata è “l’icona” per una serata alla scoperta dei miti e delle icone, di ieri e di oggi, del cinema, del teatro, della musica, passando anche per la sacralità, attraverso le interviste e i racconti dei 4 ospiti in studio.

Paola Tiziana Cruciani

Prima ospite della serata l’attrice, sceneggiatrice, regista teatrale e comica Paola Tiziana Cruciani. Attualmente sullo schermo nel film "Genitori vs Influencer", l’attrice ricorda il proprio maestro Gigi Proietti, con cui si è formata all’interno del "Laboratorio di Esercitazioni Sceniche". Sceneggiatrice di successo, racconterà anche l’importanza della costruzione e della scrittura di un buon ruolo femminile.

Maria Antonietta

Ospite della puntata anche la cantante e scrittrice Maria Antonietta, pseudonimo di Letizia Cesarini, che oltre al suo rapporto con la musica e la scrittura, racconterà la nascita del suo amore per l’arte medievale e il sacro.

Malika Ayane

L’ospite musicale della puntata è Malika Ayane che si esibirà dal vivo nei brani “Ti piaci così” singolo presentato in gara all’ultima edizione di Sanremo, “Brilla” e “Per chi ha paura del buio”, tutti contenuti nel suo nuovo album “Malifesto”, che racconterà durante l’intervista in studio a Luce Social Club.

Luca Manfredi

Ultimo ospite della serata è il regista Luca Manfredi, che ha recentemente omaggiato suo padre Nino Manfredi con il film-documentario “Uno, nessuno, cento Nino”, attraverso un ritratto intimo e affettuoso dell’uomo e dell’artista Nino, e nel romanzo “Un friccico ner core. I 100 volti di mio padre Nino”, entrambi usciti in occasione del centenario dalla nascita di Manfredi.