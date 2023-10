“Mangia Puglia Ama” al via su Food Network

Ai fornelli, gli chef Antonella Ricci e il marito Vinod Sookar Antonella Silvestri







L’amore per la cucina e per le proprie tradizioni si fondono in "Mangia Puglia Ama", il nuovo programma in onda ogni sabato dal 14 ottobre su Food Network. Ai fornelli, gli chef Antonella Ricci e il marito Vinod Sookar (che dopo quello pugliese hanno aperto un locale a Milano) che celebrano le tradizioni pugliesi, con un tocco esotico, attraverso un menù diverso in ogni puntata.

Antonella, il titolo del programma richiama il bellissimo film con Julia Roberts "Mangia prega ama"...

«Quel film lo adoro e i protagonisti siamo io e mio marito Vinod. Siamo due cuochi e una cucina… La nostra vita si svolge soprattutto lì».

Dove vi siete conosciuti?

«Alle isole Mauritius, dove venticinque anni fa sono andata con altri chef, tra cui Bruno Barbieri, a fare una settimana immersiva di cucina italiana. È stato amore a prima vista e dopo un anno ci siamo sposati. Sono arrivate quasi subito anche due bambine che oggi hanno 23 e 16 anni. La nostra è una bella storia di integrazione di culture e di cucina».

Lei è di casa in tv…

«Sì, sono spesso ospite di Antonella Clerici a "È sempre mezzogiorno!". La televisione stempera la tensione che si vive in cucina. E mi diverto tanto».

Sarà cresciuta a orecchiette!

«E frise, taralli, carne arrostita... ma anche tanti dolci».

Quando pensa al tipico pranzo pugliese della domenica cosa le viene in mente?

«Stare a tavola ore e ore. Convivialità e condivisione. La mattina ci si sveglia presto per mettere sul fuoco il ragù e le polpette».

Se veniamo in Puglia, cosa possiamo portarci a casa, di buono?

«L’olio extravergine d’oliva, friselle e taralli, i panzerotti salati ripieni di confettura di albicocca, il caciocavallo stagionato in grotta, l’origano essiccato al sole...».