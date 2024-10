“Mangia Puglia Ama”, con la chef Antonella Ricci

Tra i classici della tradizione, i profumi dell’orto e le specialità di famiglia, la cucina pugliese torna protagonista nella nuova stagione di "Mangia Puglia Ama", al via su Food Network (canale 33) sabato 12 ottobre. A svelarci ingredienti tipici e menu è la chef Antonella Ricci, affiancata dal marito Vinod Sookar.

Antonella, quali sono i piatti che accomunano tutte le zone della Puglia?

«Sicuramente le orecchiette fatte a mano: con pomodoro, cacioricotta e basilico in estate e con le cime di rapa in inverno. E poi le tielle, che prendono il nome dal recipiente in terracotta in cui vengono cotte al forno. Vengono preparate in diversi modi: a Bari con riso, patate e cozze; a Brindisi con patate zucchine e cozze e nell’entroterra con verza e baccalà».

Una specialità tipica di casa Ricci?

«La carne cotta in un fornello antico a carbone vegetale con spiedo verticale, che si usava nelle macellerie e che viene impiegato ancora oggi in alcuni ristoranti nella zona di Cisternino (Brindisi).

A proposito di carne, una ricetta da assaggiare?

«Le bombette con capocollo di maiale, ovvero una sorta di involtini che vengono farciti in diversi modi. Io utilizzo, per esempio, pecorino, capperi, prezzemolo e aglio. E si possono cuocere allo spiedo, alla brace o in umido».

E la sua preparazione di pesce preferita?

«La zuppa alla brindisina con pomodori pelati: si utilizzano tutti i pesci poveri che si preferiscono, ma non possono mai mancare scorfano, polpo o moscardini e cozze nere».

Anche suo marito è chef, originario dell'isola di Mauritius. Lui quale specialità pugliese ama?

«Il purè di fave con cicoria. Le fave si trovano in tutta la Puglia e accompagnano anche le cozze saltate e la frittura di pesce».