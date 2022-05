Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti: «Il nostro magnifico viaggio on the road»

"Quelle brave ragazze" è il nuovo programma in cui raccontano il loro viaggio in Spagna. Su Sky Uno e in streaming su Now da giovedì 19 maggio Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi Credit: © Sky Antonella Silvestri







«Ho sempre pensato che si desse troppo spazio alle giovani. Mi sono detta: ma perché noi di una certa età dobbiamo essere tagliate fuori? Allora è venuta fuori questa esperienza. È stato un viaggio di scoperta perché non conoscevo la Spagna. E poi c’è stato il grande piacere di stare insieme con donne della mia età. Ci siamo divertite davvero tanto»: con queste dichiarazioni Mara Maionchi ha aperto la presentazione alla stampa di “Quelle brave ragazze”, un’avventura on the road alla scoperta della Spagna che sarà disponibile su Sky Uno e in streaming su Now da giovedì 19 maggio. Ma oltre a Mara Maionchi chi sono le altre due “ragazze”? Sandra Milo e Orietta Berti.

Un viaggio, in sei puntate da 60 minuti ciascuna, per tre grandi donne dello spettacolo italiano che vanno alla scoperta di usanze, culture e luoghi sconosciuti della Spagna, all'insegna della trasgressione e della voglia di divertirsi. Il tutto a bordo di un mezzo di trasporto particolare: un furgoncino guidato dal loro "autista tuttofare", pronto ad assecondare ogni loro desiderio.

«Ogni donna puo’ sempre ricominciare a qualsiasi età. Non è un viaggio alla ricerca del tempo perduto, ma un’avventura tutta nuova. Sono una vecchia e non mi offendo. Essere vecchi è uno stato, non è un insulto. Penso di essere una persona sensibile, intelligente. Mi occupo attivamente della famiglia e ho tanti impegni. Questo viaggio è stato un modo per ritrovarmi e per ritrovare gli altri, è stato meraviglioso condividere questa esperienza con due donne straordinarie come Mara e Orietta. Tra di noi, pur essendo tre protagoniste del mondo dello spettacolo, non ci sono stati mai momenti di rivalità. E poi le sorprese che ci preparano ogni giorno sono vere, non sapevamo mai cosa ci sarebbe accaduto» racconta Sandra Milo.

Questa la versione di Orietta Berti: «Non ho mai viaggiato da sola, perché sono sempre andata in giro o con un componente della famiglia o con un assistente. Mi è sembrato di partecipare a una gita scolastica tra amiche. All’aeroporto mi sono presentata con tre valigie e Mara mi ha detto: “Ma dove devi andare?”… Sandra, invece, aveva una valigia piena di scarpe con tacchi a spillo. C’è un aneddoto: la notte non dormo e lavo le valigie, le scarpe, di tutto. Ho la fissa della pulizia. Ad un certo punto Sandra è venuta silenziosamente nella mia camera per dirmi di smetterla e io sono sbandata…». «Se non stavamo attente, lavava anche noi…» ironizza subito Mara Maionchi.

Le tre leggende dello showbiz italiano, in questo viaggio avventuroso (assistitie dal loro angelo custode Alessandro Rivi), mangiano tapas e paella per le strade più famose di Madrid, vivono la capitale sia di giorno che di notte e provano gli abiti più tradizionali della cultura spagnola. Non solo: Mara, Sandra e Orietta si sono persino messe alla prova in un concerto rock e in un giro in mongolfiera… «Orietta e Mara sono molto amate e sono state continuamente fermate dai fan. L’età? Io ho quasi 90 anni e sono felice. E voglio vivere fino a 130… Quello che apprezzo di Orietta è il senso del dovere e il senso della famiglia. Di Mara mi piace l’ironia e il fatto che non perde mai di vista il suo obiettivo» chiosa la Milo. «Dopo questo viaggio, ho una sola certezza: a casa mia non mangerò più frittate. In Spagna ne ho prese di tutti i tipi e in tutti i modi. Bastaaa!» scherza la Berti. «Questo programma lo farò vedere ai miei nipoti. Anche se loro vanno a letto presto, cercherò di farlo vedere e capire se è stato di loro gradimento. Comunque il viaggio è andato esattamente come me lo immaginavo. È stato straordinario» dichiara la Maionchi.

L’obiettivo delle tre protagoniste è quello di far capire al pubblico che la voglia di fare nuove esperienze non ha età e che tre personaggi dello spettacolo con una importante carriera alle spalle possono e riescono sempre a reinventarsi, stupire e divertirsi.